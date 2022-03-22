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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın ‘görev onayı’ artmaya devam ediyor: Son dört ayın en yüksek seviyesinde


MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘görev yapış tarzını onaylayanlar’ geçen aya göre artarak son dört ayın en yüksek seviyesine geldi.

Fotoğraf: AA

Buna göre Erdoğan’ı ‘onaylayanlar’ martta yüzde 43,3 olarak ölçüldü. Bu, şubatta 41,1 olarak ölçülen ‘görev onayı’ndan yüzde 2,2 daha fazla. Bu oran kasımda 39,3, aralıkta 38,6, ocakta 40,7 olarak ölçülmüştü.


Yani Erdoğan’ın ‘görev onayı’ son dört ayın en yüksek seviyesinde.

Martta AKP’lilerin yüzde 93,3’ü Erdoğan’ı ‘onaylarken’, bu oran MHP’lilerde yüzde 87,9 oldu. CHP’lilerin yüzde 89’u, İYİ Partililerin yüzde 86,7’si, HDP’lilerin de yüzde 81,9’u onaylamadı.

Şubatta onaylayanlar AKP’lilerde yüzde 90,1, MHP’lilerde yüzde 67,5 çıkmıştı. CHP’lilerin yüzde 84,8’i, İYİ Partililerin yüzde 86,8’i, HDP’lilerin de yüzde 89,1’i onaylamamıştı.

Erdoğan’ın en düşük görev onayı 7 Haziran 2015’teki seçim zamanı yüzde 37,5 olarak kayda geçmişti.

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