MetroPOLL anketi: Erdoğan’ın görev onayı düşmeye devam ediyor

MetroPOLL Araştırma şirketinin anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘görev yapış tarzını onaylamayanların’ oranı yüzde 57,2’ye çıktı. Bu seviye 7 Haziran seçimlerinden sonra en yüksek oran oldu.
11-15 Aralık tarihleri arasında 28 ilde 1514 kişi ile yapılan ankette “Genel olarak düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz” sorusu yöneltildi.
Bu soruya ‘Evet, onaylıyorum’ diyenlerin oranı 0,7 puan düşüşle yüzde 38,6 oldu.
‘Hayır, onaylamıyorum’ diyenlerin oranı bir önceki aya göre yüzde 2,7 artarak yüzde 57,2’ye yükseldi. Kasım ayında bu rakam yüzde 54,5 olarak gerçekleşmişti.