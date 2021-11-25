Araştırma: Erdoğan’ın görev onayı yüzde 40’ın altında

MetroPOLL Araştırma’ya göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘görev onayı’, son 10 yılın en düşük seviyelerinde.
Araştırma şirketinin 13-17 Kasım’da 28 kentten 1.514 kişiyle telefon aracılığıyla görüşerek hazırladığı çalışmanın sonucu bugün yayınlandı.
Buna göre Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 39,3, onaylamayanların oranı ise yüzde 54,5 olarak ölçüldü.
AKP’lilerin yüzde 91,7’si Erdoğan’ı onaylarken, bu oran MHP’lilerde yüzde 61,1 çıktı. CHP’lilerin yüzde 89,8’i, İYİ Partililerin yüzde 90,8’i, HDP’lilerin de yüzde 85,8’i onaylamadı.
Tarihler baz alındığında ise bugün Erdoğan’ı onaylayanların oranı, 7 Haziran 2015’teki seçim zamanı en düşük onay olarak kayda geçen yüzde 37,5’ten yalnızca 1,8 puan daha yüksek.
Diğer tarihlerde onaylayanların oranı ise yüzde 40’ın üzerinde.