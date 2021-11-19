Avrasya Araştırma anketi: CHP, AKP’yi geride bıraktı

Geleneksel ekonomi teorisinde, faizlerin yüksek tutulmasının enflasyonu aşağı çekme ve ilgili ülkenin para birimini de güçlendirme yönünde bir etkisi olacağı düşünülüyor. Türkiye’de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise enflasyonu düşürmek için faizlerin indirilmesi görüşünü savunuyor.