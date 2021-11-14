Piar anketi: İttifaklar yüzde 50’den uzak

Piar Araştırma’nın anketine göre her iki ittifak yüzde 40 sınırında.

Araştırma şirketi, 26 kentten 2 bin 520 katılımcıyla hazırladığı anketi Twitter hesabından duyurdu.

Buna göre kararsızlar dağıtılmadan AKP’nin oyu yüzde 23,6 seviyesinde, CHP ise yüzde 20,5’te. İYİ Parti, HDP ve MHP ise yüzde 10’luk barajın altında. Kararsızların oranı ise yüzde 13,1.

Kararsızlar dağıtıldığında ise AKP yüzde 30,6, CHP ise yüzde 26,6’ya çıkıyor. İYİ Parti ve HDP ise barajı geçiyor.

Ankete göre ‘cumhur ittifakı’ yüzde 40 sınırında yer alıyor.