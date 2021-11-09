AKP’nin kendi anketine göre bile ‘cumhur ittifakı’ yüzde 50’nin altında

AKP’li Mustafa Şen’in duyurduğu seçim anketine göre, AKP’yle ortağı MHP’nin oy oranlarının toplamı yüzde 50’yi aşamıyor.

Türkiye’deki genel seçimlere iki sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor.

Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, düşük gelen anketlerle ilgili olarak kamuoyu araştırma ve anket şirketlerine güveninin kalmadığını söylemişti.

Ancak Erdoğan’ın masasına gelen anketlerde de durum iyi değil.

AKP AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in ekim ayında yapıldığını söylediği ankette “Bu pazar bir genel seçin olsa hangi partiye oy veririsiniz?” sorusu yöneltildi.

Sonuçlara göre AKP yüzde 38,5 oy alırken, ortağı MHP ise yüzde 9,9 oranında kaldı. Böylelikle iki partinin toplam oy oranı 48,4 olarak hesaplanarak yüzde 50’nin altında kaldı.

Şen, CHP’nin oy oranının yüzde 25,3 olduğunu belirtirken ankete göre İYİ Parti yüzde 12,1, HDP’yse yüzde 9,26’da kaldı.

Diğer yandan AKP’den ayrılanların kurduğu DEVA Partisi yüzde 1,7, Gelecek Partisi’yse yüzde 1,1 olarak ölçüldü.