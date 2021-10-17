Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun bürokrat çıkışına: Açıkça suç

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, memur ve bürokratlara yönelik çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

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Erdoğan, Angola’nın başkenti Luanda’ya hareketi öncesi İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Erdoğan, memur ve bürokratlara, “Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun” diyen CHP liderini sert sözlerle eleştirirken, söylediklerinin de suç olduğunu ifade etti.

‘Ciddi tehdit’

Cumhurbaşkanının açıklamasından satır başları şöyle:

* Öncelikle bu açıklama, CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. CHP zihniyetinin ilk böyle bir çılgınlığı değildir. Hukuk dışı çağrı, kamu düzenine ciddi bir tehdittir. Ne devlet yönetiminin, ne de milli iradenin ne olduğunu biliyorlar. Bunlardan uzak bir yapının tezahürü.

* Milletimiz de bunlardan bıktığı içindir ki başkanlık sistemini tercih etti. Yeni sistem, bürokrasinin siyaset yapmasının önüne geçti. Yeni sistem bürokrasiyi gerçek anlamda idari bürokrasi haline getirdi. CHP’nin özlemini çektiği vesayet zihniyetinin defterini çoktan dürdük. Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu Bay Kemal’e hatırlatıyorum, kabile devleti değildir. Bay Kemal’in oyun oynadığı alan da değildir.

‘Bakalım, göreceğiz’

* Heves ettiğiniz günler geride kaldı. Cumhurbaşkanından en alt düzeydeki memura kadar herkes görevini hukuka göre yapmak zorundadır. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin…

* Şimdi bir de tarih veriyor; “Pazartesiden itibaren bu ülkede memurların vay haline.” Hadi bakalım, göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz. Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım, aynı zamanda açıkça bir suçtur.

‘Aynı gün randevu verdi’

* (Kılıçdaroğlu’nun ziyareti) Merkez Bankası’nın bağımsızlığını tartışıyorsun. Bağımsız olduğu için randevuyu, randevu istediğin gün verdi.

Anket eleştirisi

* Özellikle tabi son dönemde, ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada. Bu tür manipülasyonlardan ciddi anlamda bıktık. Anketlerle millete psikolojik operasyon yapılıyor.

* Şimdi anketlerle algı operasyonlara devam ediyorlar ve cumhur ittifakını küçük gösterme gayretindiler. Buradan kendilerine bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Sahte anketlerle milleti yönlendirebileceklerini sanıyorlar.

* 1 milyar 400 milyon dolar F35’ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD’nin böyle bir teklifi söz konusu oldu. Biz ülkemizin savunma ihtiyaçları için gerekli adımları atalım, dedik. Özellikle savaş uçağı filomuzu her zaman hazır hale getirmeye çalışıyoruz. F-35’ler için ödediğimiz parayı almamız gerekiyor. Neticede ortada ödenmiş bir para var. Arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyor.