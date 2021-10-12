ABD’ye ‘F-35 olmuyorsa F-16 alalım’ denmiş

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin ABD’ye F-16 teklifini doğrularken, bunun Türkiye’nin programdan çıkarıldığı için parasını ödediği halde alamadığı F-35 uçaklarının yerine sayılabileceğini söyledi.

F-35 (Fotoğraf: Reuters)

Türkiye geçen yıllarda 100 adetten fazla sayıda F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak ABD’nin karşı çıktığı Rus S-400 füzelerini satın almasının ardından bu programdan 2019 yılında çıkarılmıştı.

Reuters ajansı Türkiye’nin 40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut yaklaşık 80 uçak için modernizasyon kiti satın almak için ABD’ye talepte bulunduğunu duyurmuştu. F-16’larla ilgili işlemin ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan sonra da ABD Kongresi’nden de onay alması gerekeceği belirtilmişti.

Milliyet’ten Aslıhan Altay Karataş’a konuşan Kalın, F-35 programına ödenen 1,4 milyar doları hatırlatarak, “Ödediğimiz para karşılığında mevcut F-16 filomuzun genişletilmesi alınması ve elimizdeki F-16’ların modernizasyonu bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Mesele daha yeni şekilleniyor” dedi.

ABD’nin F-35 kararından geri dönmesini temenni ettiklerini dile getiren Kalın şöyle konuştu: “Türkiye’nin F-35 programından çıkartılması tamamen hukuk dışı ve haksız bir uygulama. Sadece Türkiye açısından değil, F-35 programı açısından da yanlış ve maliyetli bir karar. Umarım bu hatadan en kısa zamanda geri dönerler, ama geri dönmemeleri halinde bizim o projeye 1,4 milyar dolar ödediğimiz bir bütçe var. Bu bizim paramız, bunun doğru kullanılması için alternatifler neler olabilir? Eğer F-35 meselesi yakın vadede çözülmeyecekse, o zaman alternatiflere bakmamız gayet doğaldır. Türkiye savunma sanayi alanında alternatifsiz değildir. İhtiyacı olan ürünleri müttefiklerinden ve dünya pazarlarından alma yoluna gidebilir.”

Ambargo uygulamalarının başarıya ulaşmayacağını savunan Kalın şöyle devam etti: “Türkiye’ye uygulanan açık ya da örtülü ambargolar artık eski etkisine sahip değil. Birileri bu yollarla Türkiye’yi cezalandırmak gibi bir düşünce içindeyse bunun beyhude bir fikir ve abesle iştigal olduğunu onlara hatırlatmak gerekir. Ödediğimiz para karşılığında mevcut F-16 filomuzun genişletilmesi alınması ve elimizdeki F-16’ların modernizasyonu bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Mesele daha yeni şekilleniyor. Şartları gördükten sonra ihtiyaçlarımız çerçevesinde nihai bir karar verilir. F-35 tabii ki önemli bir teknoloji ve bizim birinci tercihimiz, hakkımız olan F-35’leri almaktır. Fakat yaptırımlardan dolayı savaş uçakları filomuzu güçlendirme projesinden vaz geçecek değiliz. ABD ile bu kriz aşılırsa Türkiye tekrar programa girer, oradaki F-35’lerimizi alırız, çözülmezse ve sorun bir müddet daha böyle kalırsa, biz de alternatif arayışlarımıza devam ederiz.”