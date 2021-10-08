Türkiye ABD’den 40 adet F-16 almak için teklifte bulunmuş

Türkiye, 40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut yaklaşık 80 uçak için modernizasyon kiti satın almak için ABD’ye talepte bulundu.

Türkiye geçen yıllarda 100 adetten fazla sayıda F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak ABD’nin karşı çıktığı Rus S-400 füzelerini satın almasının ardından bu programdan 2019 yılında çıkarılmıştı.

Konuya yakın kaynakların Reuters ajansına verdiği bilgiye göre siparişin değerinin milyarlarca dolar olduğu tahmin ediliyor.

Satın alma ABD’nin ‘yabancı askeri satışlar’ düzenlemelerine tabi olduğu için ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan sonra da ABD Kongresi’nden onay alması gerekecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Politikalarımız gereği bakanlık Kongre’ye resmi olarak bilgi verene kadar askeri satış ya da transferler ile ilgili yorum veya doğrulama yapmıyor” dedi. Washington’daki Türkiye elçiliği sorulara cevap vermedi.