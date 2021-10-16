Kılıçdaroğlu, memur ve bürokratlara köprüden önce son çıkışı gösterdi

Memur ve bürokratlara seslenerek, ‘iktidarın değişmesine az kaldığını’ söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun” dedi.

Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum; halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/B1LZGO4XW9 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 16, 2021

Kılıçdaroğlu Twitter’da paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesinin ‘çıkarlarına hizmet etmeye’ zorlanmış devlet memurları olduğunu, bunun farkında olduklarını belirterek, “Ancak unutulmamalıdır ki devlete değil, şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var” dedi.

Son dönemde buna örnek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında olduğu TÜGVA’yı örnek gösteren CHP lideri, “TÜGVA rezaletini hep beraber izliyoruz. Lağım kokusu yine her yeri sardı. Şahıs ve ailesi vakıf süsü verdikleri bir paralel yapı ile devleti zapturapt altına almaya çalışmış” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından faydalandığı ortaya çıkan TÜGVA’nın bazı üye kişilerin kimlik bilgilerini veri tabanında tutarak, referanslarla kurumlarda işe girmesine yardım ettiği öne sürülmüştü.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Herhalde neyi çaldıklarının farkındasınız. Çalınan çocuklarınızın memuriyetidir yani geleceğidir. Bu sistemde Erdoğan ve şürekasının kurdukları vakıfların tezgahından geçmeyenlerin, memur olmalarının neredeyse imkânsız hale getirildiği görülmektedir. Daha önce memur olanların da görevde yükselmeleri TÜGVA tezgahından geçmelerine bağlanmıştır. Böylece kamuda yapmak istedikleri ne kadar illegal iş, rant, mafyatik çıkar varsa bunları yapacak memur militanlar düzene eklemlenmiştir. Şimdi hepimizin gördüğü, bildiği bir şey daha var. İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı ‘Efendim emir aldık uygulamak zorunda kaldık’ diyeceklerdir.”

CHP lideri şöyle devam etti: “İşte bunu diyerek sıyrılırım diye düşünen, sarayın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum. Cenap Şahabettin’in bir sözü var. Der ki: ‘En ağır angarya faydasızlığından emin olduğunu işi vazife namına ifa etmektir.’ Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri, emir olarak telakki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için, Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır.”

‘Pazartesi itibariyle’

“18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. ‘Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin. Size bunları yaptıranlara farklı bir muamele olacak elbet. Çünkü Sadi’nin dediği gibi, ‘Zalimleri bağışlamak, yoksullara cefadır.’ Söylediklerimi özetlemem gerekirse, Türkiye devleti yeniden halkın devleti olma yoluna girmiştir. Kurumları, bir şahsın ve ailesinin ahırına dönüştürenler, elbette ki hesap verecektir.”

TÜGVA benzeri vakıfların üzerine çöktükleri devletin malları, hazineye iade edilecektir. Sizler hala kendinizi bu pislikten sıyırma şansına sahipsiniz. Bu şansı kullanın. Siz de şahit olun halkım. Konuşmama son vermeden önce, buradan bir selam göndermek istiyorum. Memur Teoman… Seni unuttuk zannetme kardeşim. Aklımızdasın, gönlümüzdesin, hakkını alacaksın.”