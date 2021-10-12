TÜGVA’nın ‘torpil listesi’ gündemde

İktidara yakın Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) bazı kişilerin kimlik bilgilerini veri tabanında tutarak, referanslarla kurumlarda işe girmesine yardım ettiği öne sürüldü.

Gazeteci Metin Cihan, daha önce vakıfta çalıştığını söylediği bir kişinin kendisine gönderdiği belgeleri Twitter hesabından paylaştı.

Cihan’ın ekran görüntüsünü yayınladığı e-postada, vakfın ERP adında bir telefon uygulaması kullandığı, programın nüfus sistemine bağlı olduğu, kişilerin kimlik numarası yazılınca tüm bilgisinin çıktığı öne sürüldü.

Yine iddiaya göre bazı kişilere tek seferlik link gönderiliyordu ve kişiler atanmak istedikleri yerleri sisteme giriyordu. Bunun ardından da bazı vakıf yetkilileri değerlendirme yapıyor, ‘uygun’ görüle kişiler ‘yukarıya gönderilerek’ atanıyordu.

Cihan’ın paylaştığı diğer ekran görüntülerinde, kişilerin kimlik bilgilerinin yanısıra başvurduğu kurum, yer ve referanslarının yer alması dikkat çekti. Üç listede ‘subay aday listesi’, ‘astsubay aday listesi’ ve ‘PÖH aday listesi’ başlığı bulunuyor. Bir diğer listede ise herhangi bir tanım bulunmuyor.

Cihan, paylaştığı bir diğer görselde, TÜGVA’nın birçok kentteki binasının kira maliyetlerinin belediyeler tarafından karşılandığını iddia ederken, mevcut yurt binalarının da TÜGVA dahil yedi oluşuma dağıtıldığını savundu.

Yalanlama geldi

TÜGVA Mütevelli Heyeti üyesi Emrah Atilla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TÜGVA’nın Büyükada iskelesindeki alanın kullanılması yönünde yaşadığı tartışmaya dikkat çekti.

Atilla şunları yazdı: “CHP ve CHP’li İBB’nin Adalar’da TÜGVA’ya kurdukları kumpas boşa düşünce şimdi CHP,CHP medyası, CHP’li gazeteciler, CHP’li troller topyekun TÜGVA’ya karşı saldırıya geçti. Yazdıklarının tamamı YALAN. Nerede canınızı bu kadar acıttık ki bu kadar bağırıyorsunuz?”