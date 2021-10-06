İBB, Büyükada’daki TÜGVA binasını tahliyeye başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) zabıtaları, Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Büyükada’da bulunan teşkilat binasındaki bazı eşyaları dün dışarı çıkardı.

Halk TV’de yer alan haberde, iskelenin üst katının kullanımı TÜGVA’dan belediyeye geçince, burada onarım yapılmak istendiği belirtildi. İçerideki eşyaları çıkarmak için zabıta binaya gitti.

TÜGVA çalışanları tahliyeye engel olurken, olay yerine çağırılan polis ile zabıta arasında arbede yaşandığı kaydedildi.

CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat, Büyükada İskelesi’nin üst katının hukuki süreç sonunda yeniden İBB’ye geçtiğini, daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulu üyeliğini yaptığı TÜGVA’nın kullanımında olduğunu dile getirdi.

Akpolat şunları söyledi: “Hukuki süreç sonunda İBB’ye geçti. İBB, bakım onarım çalışmasını yaptıktan sonra Adalar halkının kullanımına açacaktı. Bakım onarım yapmak için içerideki eşyalar çıkarılıyordu. İBB zabıtası eşyaları taşırken polis geldi. Görevini, yetkisini aşarak tahliye işlemini engelledi. Görüntülerde eşyaların çıkarılmasını engelleyen kişiler sivil polis. Halk şu anda (dün) iskele önünde bekliyor.”

Bir vakıf, Büyükada Vapur İskelesi'ni, mahkeme kararına rağmen boşaltmadı, tahliye ise engelleniyor. Oysa tahliyenin önünde hiçbir hukuki engel yok. Bu vakfın İBB’ye karşı savunulması idari usullere aykırıdır. Bunu yapan tüm kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 6, 2021

İBB Sözcüsü Murat Ongun, tahliyenin önünde herhangi bir engel olmadığını ancak vakfın çıkmak istemediğini ifade etti.

TÜGVA’dan açıklama

TÜGVA’nın İstanbul şubesinin yayınladığı açıklamada ise vakfın temsilciğinin 5 Ekim’de hukuksuz tahliye teşebbüsüne uğradığı belirtildi.

Açıklamaya göre vakıf ile İBB’nin Şehir Hatları A.Ş. arasında 2018 yılında 10 senelik kira sözleşmesi imzalandı, TÜGVA da tüm yükümlülüklerini yerine getirirken, kiralarını da geciktirmeden ödüyordu.

Açıklamada, İBB’nin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiği, bunun kabul edilmediği ancak İBB’nin kaymakamlıktan tahliye talep ettiği dile getirildi.

Kira sözleşmesinin devam ettiğine dair açılan tespit davasının devam etmesi nedeniyle kaymakamlık ve valiliğin İBB’nin taleplerini reddettiği kaydedilen açıklamada, İBB’nin eşyaları kayıt tutmadan ‘zorla binadan gasp ederek’ dışarı çıkardığı ifade edildi.