İmamoğlu’na TÜRGEV lehine çıkan yurt kararı soruldu: O günler bitti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, istinaf mahkemesinin TÜRGEV lehine verdiği karar hakkında gerekli itirazların yapılacağını söylerken, İBB’nin kendi yurtlarını yaptığını ve vakıflara ihtiyacı olmadığını belirtti.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6’ncı İdare Dava Dairesi, İBB’nin TÜRGEV yurtlarına ilişkin aldığı ‘sözleşmenin feshedilmesi’ karanını iptal eden yerel mahkeme kararını hukuka uygun bulmuştu.

İBB, 23 Ağustos 2019’da süresinin dolduğunu ileri sürerek dört ayrı taşınmazı TÜRGEV’e veren protokolü feshetmiş ve TÜRGEV’den yurt olarak faaliyet gösteren binaların verilen tefrişat malzemeleriyle iade edilmesini istemişti.

Eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile birlikte, İBB’nin Avcılar Üniversite Mahallesi’nde açtığı iki yurt binasını ziyaret eden İmamoğlu, TÜRGEV ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi: ‘‘Yurt tartışmasının iktidar nezdindeki yorumu ya da boyutu, beni ilgilendirmiyor. Ben yüzümü sokağa dönüyorum ve gençlerin sesini dinliyorum. Ailelerin taleplerini dinliyorum. İstanbul halkı adına da İstanbul sınırları içerisinde var olan yurt sorununa çözüm arıyorum. Hukuk bir karar vermiştir, devamı vardır, itirazlar yapılır, süreçler incelenir. O ayrı bir şey. Ama İBB, geçmişte bazı vakıflara, tüm masraflarını karşılayarak yurt imkanı vererek, o vakıfların gençlerimize hizmet etmesini, -nasıl hizmet ettiğiyle ilgili benim hiçbir bilgim yok- sağlıyordu. Şimdi ise biz, İBB olarak, yurtlarımızı açıyoruz ve hizmet ediyoruz. Yani düşünsenize 16 milyonluk bir kentte, 1 milyon 200 bine yakın üniversite gencinin olduğu bir şehirde, İBB’nin yurt yatak sayısı sıfırdı. Sıfır. Yani bunun sebebi ne? İşte o bahsettiğiniz isimde olan vakıflara veya derneklere böyle imkan sağlanıyordu. Artık böyle bir kapısı yok İBB’nin. İBB’nin kendi yurtları var. Açmaya devam edecek.”

Bu aydınlık yüzler İBB'nin ilk yurtlarındaki misafir öğrenciler.



Hepsi, ülkemizin dört bir yanından okumak için İstanbul'a gelmiş pırıl pırıl gençler. Burs, staj, iş ve sosyal olanaklarla İBB her süreçte öğrencilerin yanında olacak, kapasite ve fırsatlar daha da artıracak. pic.twitter.com/rmSTwbzmWW — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 5, 2021

İmamoğlu, vakıflarla ilgili olarak şunları söyledi:

‘İBB’nin vakfa ihtiyacı yok’

Sizlerin, az önce ismini verdiğiniz veya benzeri vakıfların yurt imkanları veya yurtlarda verilen imkanlar, eğitimlerle ilgili bir bilginiz, bir şeffaflık var mı? Kamuoyunun bir bilgisi var mı? Ben bilmiyorum. Yani benim bir bilgim yok. Bir yönlendirme var mı? Onu da bilmiyorum. Ama burası devletin yurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamuya ait bir yurt… Vakfa ihtiyacı yok ki İBB’nin. Ben, vakıfların yurt açmasına karşı değilim. Gitsinler, açsınlar. Bina kiralasınlar, yapsınlar. Ama İBB bina tutacak, kirasını verecek, inşaatını yapacak; yetmedi yemeğini verecek. Bir vakfa yurt tahsisi yapacak. Bir de diyecek ki, ‘Sen öğrenci okut.’ Niçin? Kim o vakıf? Kimin çocukları, ailesi ya da kimler? Hangi iş insanları orada vakıfta yönetici? İyi vakıfları tenzih ederim.

‘İnsanların vicdanının kabulü yok’

Ama bazı vakıflarla ilgili kamuoyunun da kabulü yok. İnsanların vicdanının da kabulü yok. O bakımdan şu anda bizim yurtlarımızda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm unsurlarına uygun, yani bir genç nasıl yetişecekse, çağdaş bir biçimde fikri hür, vicdanı hür, hiçbir yönlendirme yapılmadan, bu kentin imkanlarından, fırsatlarından kültürden sanata, spordan yaşama faydalanma imkanlarının yine kurumumuz vasıtasıyla ve aracılığıyla verilen çağdaş kurumlara dönüşmesini sağladık.

‘O günler bitmeye devam edecek’

Geçmiş, geçmişte kaldı. O günler bitti. O günler bitmeye devam edecek. Onun için kurumlarımızı güçlendireceğiz. Devletimizin kurumlarını. Birilerinin aile vakıflarını ya da akraba vakıflarını değil; kurumlarımızı güçlendireceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni güçlendireceğiz. Başka kurumlarımız var bizim. Türk Hava Kurumu gibi başka kurumlarımız var. Bunları güçlendirelim. Bunlara el verelim, ayağa kaldıralım. Bunlar kadim kurumlar, yüz yıllık kurumlar. İBB, yüz yıllardır var ve bu şehrin insanlarına hizmet ediyor, etmeye devam edecek. Geçmiş bitmiştir. Önümüze bakıyoruz.

‘Barınamayanlar’ yanıtı

İmamoğlu, kiraların pahalılığına ve yurt sorununa karşı protesto gösteri yapan öğrenciler hakkında ise şunları söyledi: ”Gençlerimizin, sorunlarını dile getirme hakları vardır. Dile getirirler. Buna saygı duymak gerekir. Her devlet yetkilisi, kamu görevlisi ya da mevki sahibi kişi de buna saygı göstermek zorundadır. Ama ülkemizde derdini, sıkıntısını dile getirmeye çalışanlara karşı, ne yazık ki hukuk dışı, kanun dışı, kanunda yazanlara aykırı talimatla yapılan hamleler veya uygulamalar söz konusu. O uygulamalara da biz karşıyız. Ancak dediğim gibi biz, şu anda neyle ilgileniyoruz? O, ‘Sokakta kaldık, barınamıyoruz’ diyen gençlerimize barınabilecekleri yurtlar sağlamayla uğraşıyoruz. Gündemimiz o.”