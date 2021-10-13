AKP içinden bilgi: TÜGVA’nın ‘torpil listesi’ doğruymuş

Gazeteci İsmail Saymaz, Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ‘torpil listesi’ne dair belgelerin doğruluğunu AKP içinden aldığı bilgilerle teyit ettiğini söyledi.

Gazeteci Metin Cihan, daha önce iktidara yakın vakıfta çalıştığını söylediği bir kişinin kendisine gönderdiği belgeleri Twitter hesabından paylaşmıştı. Vakfın bazı kişilerin kimlik bilgilerini veri tabanında tutarak, referanslarla kurumlarda işe girmesine yardım ettiği öne sürülmüştü.

TÜGVA Mütevelli Heyeti üyesi Emrah Atilla ise, “Yazdıklarının tamamı YALAN. Nerede canınızı bu kadar acıttık ki bu kadar bağırıyorsunuz?” diye tweet atmıştı.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, kanaldaki bir programda konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Benim AK Parti içinden de TÜGVA’ya yakın olduğunu bildiğim noktalardan aldığım bilgi bu listelerin doğru olduğu yönünde” dedi.

Saymaz şöyle konuştu: “TÜGVA’dan ayrılan bir kişi tarafından bu belgeler sızdırıldı. Sistemi kopyalayarak birden fazla kişiye bunları göndermiş. Bu isimlerden biri de Metin Cihan. Gönderdikleri arasında TÜGVA’nın tuttuğu belli notlar var. TSK’ya, Polis Özel Harekat’a girmesinde referans olunacak yöneticilerin ve üyelerin listesi var. FETÖ’cülerden el konulan ve çeşitli yurtlara dağıtılan kurum, kuruluşlar listesi var. Yine TÜGVA’nın hangi ilde kirasının nasıl karşılandığına dair listeler var.

Ben bu dokümanları gördüm. TÜGVA Genel Başkanı Enes beyi aradım. Kendisi bana, ‘Toplantıdayım’ dedi ve uzun süre dönmedi. ‘Bu belgeler bize ait değil biz bunların kumpas olduğunu düşünüyoruz’ açıklamasını yaptı.

‘Listeler doğru’

Saymaz şöyle devam etti: “Benim gördüğüm kadarıyla bu evraklar sadece Metin Cihan’a gitmemiş, birden fazla kişiye gitmiş. Bildiğim kadarıyla başka gazeteciler de var, şimdi söylemeyeyim onlar kendilerini açıklayacaktır. Onlar da araştırıyorlar, bu isimler kimdir diye. Mesela bildiğim kadarıyla burada adı geçen isimlere bazı gazeteciler ulaştılar ve gerçekten bir dönem TÜGVA üyesi olduklarını ya da bir kurumda çalıştıklarını doğruladılar. Çeşitli yurtlara dağıtılan kurum, kuruluşlar listesi var. O öğrenci yurtları ne olacak mesela onların tamamına yakını Fettullahçılardan el konmuş yurtlar. Bunlar iktidarın sosyal taban işlevi gören ENSAR, TÜRGEV, ÖNDER ve benzeri TÜGVA gibi kuruluşlara dağıtılmış. Benim AK Parti içinden de TÜGVA’ya yakın olduğunu bildiğim noktalardan aldığım bilgi bu listelerin doğru olduğu yönünde. Bazı gazeteciler de adı geçen üyeleri aradılar ve doğruladılar. Bu belgeler büyük ihtimalle doğru.”