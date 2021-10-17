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Yaramazlara biraz batar!

ORC Araştırma yöneticisi Pösteki’den Erdoğan’a anket yanıtı

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın anket şirketlerine ilişkin açıklaması sonrasında, “Boşuna demiyoruz cumhurbaşkanı yanlış bilgilendiriliyor diye” dedi.

Erdoğan, Angola’nın başkenti Luanda’ya hareketi öncesi İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda anketlerle ilgili olarak şunları söylemişti: “Anketlerle millete psikolojik operasyon çekme çabaları her zaman olmuştur. Biz bunlardan bıktık, bunlara da alışığız. Kamuoyu araştırma ve anket şirketlerine benim güvenimin kalmadığını hatırlayın daha önce de açıklamıştım. Son seçimlerde sonuçları bırakın bileni yakın tahminde bulunan şirket bile çıkmadı. İşte şahsımın cumhurbaşkanı seçildiği o seçimlerde bunu çok açık net gördük.”


Pösteki ise Erdoğan’ın konuşmasının videosunu paylaşarak şu yanıtı verdi: “2018 seçimlerinde, istatistik bilimini şaşırtacak derecede doğru sonuçlar bulduğumuz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da katıldığı A Haber canlı yayınında açıklanmıştı. Ardından onlarca yayın organında başarımız konuşuldu. Boşuna demiyoruz Sn.Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendiriliyor diye.”

Erdoğan’dan anket eleştirisi

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