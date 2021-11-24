ORC anketi: ‘Millet’, ‘cumhur’u geçti

Peş peşe gelen kur rekorlarına rağmen Borsa İstanbul’daki yükseliş sürüyor. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,11 puan ve yüzde 1,35 değer kazanarak 1808 puana yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BİST 100 gün ortasına doğru ise 1830 puanı da aşmayı başardı.