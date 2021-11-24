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Yaramazlara biraz batar!

ORC anketi: ‘Millet’, ‘cumhur’u geçti

ORC Araştırma şirketinin anketine göre ‘millet ittifakı’, AKP-MHP ortaklığını geride bıraktı.

Şirketin genel müdürü Mehmet S. Pösteki, 17-23 Kasım tarihlerini kapsayan araştırmanın sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.


Buna göre bu pazar seçim olsa, ‘cumhur ittifakı’ yüzde 40, ‘millet ittifakı’ ise yüzde 41,2 alıyor.

Partilere tek tek bakıldığında, AKP’nin oyu yüzde 30,9 seviyesinde. CHP yüzde 25,7, İYİ Parti ise yüzde 15,5 oy oranına sahip.

Beş parti baraj altı

MHP yüzde 9,1, HDP yüzde 8,4, DEVA Partisi yüzde 3,7, Gelecek Partisi yüzde 2,5, Saadet Partisi ise yüzde 1,3 oya sahip.

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