Araştırma: Erdoğan’ı onaylamayanlar hala çoğunlukta

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘görev yapış tarzını onaylamayanlar’ yüzde 54,4’le çoğunlukta.

Araştırma şirketinin 8-12 Ocak’ta 28 kentten 1508 kişiyle telefon aracılığıyla görüşerek hazırladığı çalışmanın sonucu bugün yayınlandı.

Buna göre Erdoğan’ı ‘onaylayanlar’ yüzde 40,7 olarak ölçüldü. Bu oran aralık ayında 38,6 olarak ölçülen ‘görev onayı’ndan yüzde 2,1 daha fazla. Böylelikle ocaktaki ‘onay oranı’ kasımdaki 39,3’lük oranı da geçerek son üç aydaki en yüksek veri oldu.

AKP’lilerin yüzde 93,5’i Erdoğan’ı onaylarken, bu oran MHP’lilerde yüzde 72 çıktı. CHP’lilerin yüzde 92,2’si, İYİ Partililerin yüzde 94,6’sı, HDP’lilerin de yüzde 90,5’i onaylamadı.

MetroPOLL’ün sahibi Özer Sencar, anketi Twitter hesabı üzerinden paylaşarak şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev onayını onaylayanlar ocak ayında 2 puan artarken onaylamayanlar yaklaşık 3 puan azalmış. Geçen ay ekonomideki gelişmelerin etkisi.”

Tarihler baz alındığında ise bugün Erdoğan’ı onaylayanların oranı, 7 Haziran 2015’teki seçim zamanı en düşük onay olarak kayda geçen yüzde 37,5’ten 3,2 puan daha yüksek.