Erdoğan’ın ‘görev onayı’ dört ayın zirvesinden döndü

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘görev yapış tarzını onaylayanların’ oranı geçen aya göre 1,2 puan düşerek yüzde 42,1’e geldi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan’ı ‘onaylayanlar’ martta yüzde 43,3 olarak ölçüldü. Bu, şubatta 41,1 ölçülen ‘görev onayı’ndan yüzde 2,2 daha fazlaydı. Oran kasımda 39,3, aralıkta 38,6, ocakta 40,7 olarak ölçülmüştü.

14-20 Nisan döneminde 28 ilden 2164 kişiyle düzenlenen ankete göre Erdoğan’ın ‘görev onayı’ son dört ayın en yüksek seviyesinden dönmüş oldu.

Erdoğan’ı onaylamayanların oranı 3,3 puan artarak yüzde 53,6’ya çıktı.

Erdoğan’ın en düşük görev onayı 7 Haziran 2015’teki seçim zamanı yüzde 37,5 olarak kayda geçmişti.

Kaynak: MetroPOLL

Nisanda AKP’lilerin yüzde 91,9’u, MHP’lilerinse yüzde 89,1’i Erdoğan’ı onayladı. En düşük onay İYİ Parti (5,5) ve CHP’den (8,9) geldi.

Gelecek seçimlerde belirleyici olduğu düşünülen ‘kararsızların’ yüzde 44,2’si Erdoğan’ı onaylarken, yüzde 47,5’i onaylamadı. Kararsızların yüzde 8,3’ü yine ‘kararsız’ kaldı.

Martta AKP’lilerin yüzde 93,3’ü Erdoğan’ı ‘onaylarken’, bu oran MHP’lilerde yüzde 87,9 olmuştu. CHP’lilerin yüzde 89’u, İYİ Partililerin yüzde 86,7’si, HDP’lilerin de yüzde 81,9’u onaylamamıştı.