MetroPOLL anketi: Erdoğan’ın ‘görev onayı’ artıyor

MetroPOLL, araştırmanın bu ayki anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a görev onayı verenlerin oranı eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,2 puan artarak yüzde 46,6’ya yükseldi. Görev onayı vermeyenlerin oranıysa yüzde 48,5’e düştü.

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Ankette “Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz” sorusu yöneltiliyor.

Geçen ayki ankette bu soruya katılımcıların yüzde 41,4’ü “Evet onaylıyorum” derken, yüzde 53,4’ü “Hayır, onaylamıyorum” yanıtını vermişti. Bu ay onaylayanların oranı yüzde 46,6’ya yükseldi. Görev onayı vermeyenlerin oranıysa yüzde 48,5’e düştü.

Erdoğan’ın genel başkanı olduğu AKP’nin oy oranı da bazı anketlerde geçen aya göre yükselerek yeniden yüzde 30’un üstünü gördü. Diğer yandan Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin anketlerde muhalefetin olası adaylarının hayli gerisinde olduğu görülüyor.