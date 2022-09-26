ORC anketi: AKP tekrar yüzde 30’un üstünde; CHP ve İYİ Parti düştü

ORC Araştırma’nın eylül anketine göre ‘emek ve özgürlük ittifakı’ seçimlerde kilit rol üstlenirken, CHP ve İYİ Parti’de düşüş eğilimi var: ‘Cumhur ittifakı’ yüzde 36,6, ‘millet ittifakı’ yüzde 44,2, ‘emek ve özgürlük ittifakı’ yüzde yüzde 7,4.

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İktidar, farklı bir karar almazsa genel seçimler Haziran 2023’de yapılacak. Ama partiler uzun süredir genel seçim yarışındaymış gibi sahalarda. Anketler iktidar partisinin güç kaybettiğini gösteriyor. Hatta bazı anketlere göre AKP artık birinci parti değil. İktidarsa yaz aylarındaki asgari ücret zammı gibi hamlelerle bu gidişatı tersine çevirdiğini söylüyor.

Seçime gidildikçe anketler gündeme daha sık gelmeye başladı. Anketlerin genelinde ‘cumhur’ ve ‘millet’ ittifaklarının yakın seyrettiği görülürken, HDP ve çevresinde oluşturulan ‘emek ve özgürlük ittifakı’nın seçimlerde kilit rol üstleneceği anlaşılıyor. ‘Makul bir aday’ çıkarılması durumunda bu ittifak da muhalefetin adayını cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda destekleyebileceğini belirtiyor. Uzmanlarsa esas amacı parlamenter sistemi yeniden tesis etmek olan altılı ittifakın, bunu yapabilecek Meclis çoğunluğunu elde etmek için ’emek ve özgürlük ittifakı’yla ilişkilerinin de önemli olduğunu belirtiyor.

ORC Araştırma da 17-21 Eylül arasında 33 ilde 6190 katılımcıyla düzenlenen anketin sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlara göre ‘cumhur ittifakı’ katılımcıların yüzde 36,6, ‘millet ittifakı’ yüzde 44,2 ‘emek ve özgürlük ittifakı’ysa yüzde 7,4’ünün oyunu alıyor.

Ankette partilerin oy dağılımı şöyle kaydedildi:

AKP: Yüzde 30,6

CHP: Yüzde 24,8

İYİ Parti: Yüzde 19,4

HDP: Yüzde 7,1

MHP: Yüzde 6

Gelecek Partisi: Yüzde 2,6

DEVA Partisi: Yüzde 2

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1,8

BBP: Yüzde 1,8

Diğer: Yüzde 2,2

" BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA, HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ ? "



– Cumhur İttifakı %36,6

– Millet İttifakı %44,2

– Emek ve Özgürlük İttifakı %7,4 pic.twitter.com/ufrdHnQPRo — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) September 26, 2022

ORC’nin ağustosa ilişkin anketiyle bugünkü anket kıyaslandığında CHP, İYİ Parti ve MHP’de düşüşler gözlenirken, AKP’de artış kaydedildi. ORC’nin geçen aya ilişkin anketi şöyleydi:

AKP: Yüzde 27,3

CHP: Yüzde 25,1

İYİ Parti: Yüzde 21,1

HDP: Yüzde 7,2

MHP: Yüzde 6,1

Gelecek Partisi: Yüzde 2,2

DEVA Partisi: Yüzde 2,1

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1,9

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,8

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,8

Saadet Partisi: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 2,0

Diğer şirketlerin anketleri

Yöneylem Araştırma’nın 25 Ağustos-1 Eylül arasında düzenlediği anketinde benzer sonuçlar ortaya çıkmıştı. Bu anketin sonuçları şöyleydi: