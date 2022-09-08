Yöneylem anketi: AKP yüzde 30’un altına yerleşti; CHP az farkla birinci parti

Yöneylem Araştırma’nın anketine göre kararsızlar dağıtıldığında AKP’nin oyu yüzde 29,5 olarak ölçüldü. CHP’yse çok az farkla AKP’nin önünde.

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İktidar farklı bir karar almazsa genel seçimler Haziran 2023’de yapılacak. Ama partiler uzun süredir genel seçim yarışındaymış gibi sahalarda. Anketler iktidar partisinin güç kaybettiğini gösteriyor. Hatta bazı anketlere göre AKP artık birinci parti değil. İktidarsa yaz aylarındaki asgari ücret zammı gibi hamlelerle bu gidişatı tersine çevirdiğini söylüyor.

Ama Yöneylem Araştırma’nın 25 Ağustos-1 Eylül arasında düzenlediği ankete göre AKP, yüzde 30’un altına takılı kaldı. Ankette CHP az farkla en çok oyu alan parti olurken, MHP’yse yüzde 7’lik barajın altında kaldı.

27 ilde 2 bin 403 kişiyle düzenlenen ankete göre kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonraki tablo şöyle:

AKP: Yüzde 29,5

CHP: Yüzde 29,7

İYİ Parti: Yüzde 13,5

HDP: Yüzde 9,4

MHP: Yüzde 6,4

Zafer Partisi: Yüzde 3,4

DEVA Partisi: Yüzde 2,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,6

Gelecek Partisi: Yüzde 0,3

Erdoğan’a ‘asla’ oy vermeyeceğini söyleyenler yüzde 60’a yaklaştı

Ankete göre Cumhrubaşkanı Tayyip Erdoğan’a asla oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 60’a yaklaştı. Kesinlikle oy vereceğini bildirenlerin oranı yüzde 30 bandında kalırken yüzde 10’a yakın bir kesimse sandığa gitmeyeceğini belirtti.

Aynı gemide miyiz?

Yöneylem, araştırmasında hükümetin politikalarını da yurttaşlara sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzunca süredir “Aynı gemideyiz” söylemini dillendirirken bu söylemin benimsenmediği görüldü. Halkın yüzde 66’sı “Aynı gemide değiliz” derken yalnızca yüzde 33’lük bir kesim, bu söylemi benimsediğini belirtti.

Aynı şirketin önceki anketi

Yöneylem’in 28 Temmuz-1 Ağustos arasında düzenlediği bir önceki ankette AKP yüzde 29,6’yla CHP’nin 0,2 puan fark önündeydi. İYİ Parti’yse yüzde 14,9, HDP 9,1, MHP’yse yüzde 6 seviyesindeydi.

Yöneylem Araştırma'nın 28 Temmuz – 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Paneli araştırmasına göre Seçmenlerin Milletvekilliği Seçimi Parti Tercihleri (kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldıktan sonra) pic.twitter.com/R8Yqs2ovAN — Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi (@YoneylemSosyal) August 7, 2022

Diğer şirketlerin anketleri

ORC Araştırma’nın 24 Ağustos’ta yayımlanan anketine göre, AKP temmuzdaki yüzde 27,1’lik oranından bir miktar yükselerek yüzde 27,3’e çıkmıştı. Aynı ankette diğer partiler şöyleydi:

CHP: Yüzde 25,1

İYİ Parti: Yüzde 21,1

HDP: Yüzde 7,2

MHP: Yüzde 6,1

Gelecek Partisi: Yüzde 2,2

DEVA Partisi: Yüzde 2,1

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1,9

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,8

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,8

Saadet Partisi: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 2,0

MetroPOLL Araştırma’nın ağustos anketine göre AKP ve MHP’nin toplam oy potansiyeli yüzde 41 düzeyindeyken, MHP’nin yeni seçim barajını kıl payı geçebildiği görülüyor.

CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ yüzde 38,2 düzeyinde. ‘Altılı masa’ partilerinden Demokrat Parti ve Gelecek Partisi’nin oy oranı ankette yer almazken, DEVA Partisi’nin de yüzde 3,1 oy potansiyeli görülüyor. Bu oran da eklenince aynı masada buluşan altı partinin oy potansiyeli yüzde 41’in üstüne çıkıyor.