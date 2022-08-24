ORC anketi: AKP’de oy kaybı durdu mu?

ORC Araştırma’nın ağustostaki anketine göre, AKP geçen ayki yüzde 27,1’lik oranından bir miktar yükselerek yüzde 27,3’e çıktı.

ORC anketindeki sonuçlar, AKP oylarındaki düşüşün durduğuna dair AKP Genel Merkezi’nde son dönemde oluşan yaygın görüşe de uyuyor.

AKP ve CHP arasında kararsız seçmeni etkileme mücadelesi devam ederken, Diken’e konuşan AKP’liler ana muhalefet partisinin ‘rehavete kapıldığını’ söylemiş, hatta partilerinde oy kaybının durduğunu öne sürerek, ekonomiye ilişkin toparlayıcı adımlarla kararsızların yeniden AKP’ye geleceğini savunmuştu.

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Genel seçimlere bir seneden az kaldı. Son dönemki anketlerde cumhur ittifakının iki ortağı AKP ve MHP’deki oy kaybı hayli dikkat çekiyor.

ORC, bugün ağustos anketini yayımladı. Ankete göre kararsızlar dağıtılınca partilerin oy oranları şöyle:

AKP: Yüzde 27,3

CHP: Yüzde 25,1

İYİ Parti: Yüzde 21,1

HDP: Yüzde 7,2

MHP: Yüzde 6,1

Gelecek Partisi: Yüzde 2,2

DEVA Partisi: Yüzde 2,1

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1,9

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,8

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,8

Saadet Partisi: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 2,0

ORC Araştırma’nın son anketi

ORC’nin 5 Temmuz’da yayımladığı anketteki oy oranları şöyleydi:

AKP: Yüzde 27,1

CHP: Yüzde 24

İYİ Parti: Yüzde 22,1

HDP: Yüzde 7,6

MHP: Yüzde 7

DEVA Partisi: Yüzde 2,2

Gelecek Partisi: Yüzde 2,0

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1,8

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,7

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,7

Saadet Partisi: Yüzde 1,3

Diğer: Yüzde 1,5

AKP, ORC’nin mayıs anketinde yüzde 28,0, nisanda yüzde 28,1, martta yüzde 28,1, şubatta 36,8 ve ocakta yüzde 30,2 almıştı. Şubattaki artış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta oynadığı kolaylaştırıcı rolüne ve maaş zamlarına bağlanmıştı.

Diğer kuruluşların son anketi

Aksoy Araştırma’nın 3 Ağustos’ta yayımlanan anketine göre AKP yüzde 29,7, CHP yüzde 28,8 ve İYİ Parti yüzde 14 alıyor.

#TürkiyeMonitörü 2022 30. hafta araştırmasında seçmene bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy vereceği soruldu.



Partilerin oy oranları



AK Parti: %29,7

CHP: %28,8

İYİ Parti: %14,0

HDP: %10,0

MHP: %7,8

DEVA Partisi: %2,5

Gelecek Partisi: %1,3

Saadet Partisi: %0,9 pic.twitter.com/oA6CxedXmn — Aksoy Araştırma (@AksoyArastirma) August 3, 2022

MetroPOLL Araştırma, 4 Ağustos’ta yayımlanan anketinde AKP yüzde 33,8, CHP yüzde 24,9 ve İYİ Parti yüzde 14,5 alırken Yöneylem Araştırma’nın 7 Ağustos’ta yayımlanan anketine göre AKP yüzde yüzde 29,6, CHP yüzde 29,4 ve İYİ Parti yüzde 14,9 alıyor.