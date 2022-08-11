AKP’lilerin yorumu: CHP’de rehavet başladı, kararsız seçmen geri dönecek

ALTAN SANCAR

AKP ve CHP arasında kararsız seçmeni etkileme mücadelesi devam ederken, Diken’e konuşan AKP’liler ana muhalefet partisinin ‘rehavete kapıldığını’ söylüyor. AKP’lilere göre ekonomik adımlar ve CHP’den bazı isimlerin ‘yargılama’ içerikli açıklamaları, kararsızları yeniden AKP’ye getirecek.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma şirketi Yöneylem’in 27 ilde 2400 katılımcıyla 28 Temmuz-1 Ağustos arası düzenlenen kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre, CHP ve İYİ Parti’nin dahil olduğu ‘millet ittifakı’ kararsızlar dağıtılmadan yüzde 35,4 oranında oy alırken, AKP ve MHP’den oluşan ‘cumhur ittifakı’ ise yüzde 28,4 oranında oya sahip.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın olası adaylıkları karşısında kaybediyor.

Son kamuoyu araştırmaları bu verileri ortaya koyarken, CHP ve AKP’nin sahadaki çalışmaları da sürüyor. CHP lideri partisinin grubunu her hafta bir başka kentte toplarken, esnaf gezileri ve sürpriz ‘helalleşme’ ziyaretlerine devam ediyor.

AKP şikayetleri topluyor

AKP’liler ise teşkilatlarında tamamladıkları seçim eğitimleri sonrası, başlangıçta kararsız seçmenlerin olduğu ve ‘kale’ olarak nitelendirdikleri kentleri hedefliyor. Sahada çalışan AKP’liler karşılaştıkları ‘sorunları’, seçmenden gelen talepleri ve kendilerine şikayet edilen bazı partilileri de genel merkeze raporlarla bildiriyor.

İktidar buna paralel olarak ekonomide de adımlar atmayı düşünüyor. Bu adımların başında kamudaki sözleşmeli işçilere kadro, emekli aylıklarında düzenleme, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalar geliyor.

‘Sahada olmanın karşılığını aldık’

İktidar partisinden yetkililerin aktardığına göre, bu çalışmalara paralel olarak aynı zamanda toplumsal gruplarla da ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor. Erdoğan’ın cemevi ziyaretini hatırlatan AKP’li bir isim, bu tarz ziyaretlerin ‘azınlıklar, Kürtler ve farklı toplumsal gruplar’la devam edeceğini belirtiyor.

Muhalefet partilerinin kendilerine yönelttiği “Sahaya çıkamıyorlar” eleştirisine “Memleketin her köşesinde ilçe başkanımızdan vekillerimize kadar sahadayız” yanıtını veriyor.

‘Sahada olmanın karşılığını aldıklarını’ savunan AKP’li bir milletvekili ise partisinin oylarında birkaç ay öncesine göre ‘toparlanma olduğunu’ söylüyor. Erdoğan’ı işaret ederek, ekonomi alanında attığı adımları hatırlatıyor ve “Toplum bize kızgın olabilir, ama bu beklentisi olduğu içindir. Beklenti karşılandıkça oylarımıza yansıyor” diyor.

AKP’li vekil: CHP’de rehavet söz konusu

CHP’nin farklı kentlerde düzenlediği grup toplantılarını değerlendiren AKP’li isme göre ana muhalefet partisinde ‘rehavet’ var. AKP’de, ekonomideki gidişat ve henüz seçim döneminin yaklaşmamasının etkisiyle elde edilen anket sonuçlarının CHP’yi yanlış yönlendirdiği düşünülüyor.

CHP içinden bazı sözcülerin seçimlerin kazanılması halinde sık sık ‘yargılamaların olacağını işaret etmesinin de kendileri lehine olduğunu’ söylüyor:

“Genel başkanları helalleşme derken, partisinden bazı sözcüler bizleri ya da bürokratları yargılayacaklarını söylüyor. Bu tavırları kapıldıkları rehaveti çok iyi gösteriyor. Daha seçim döneminde bile değilken, doğmamış çocuğa isim koymaya çalışıyorlar. Seçmen bunları duydukça yüzünü bize çeviriyor. Beklemedikleri sonuçlarla karşılaşacaklar.”

AKP’nin oylarının ise ‘toparlanma eğilimine girdiği partinin genel merkezindeki genel düşünce’ olarak öne çıkıyor. Milletvekiline göre, özellikle bahar aylarının sonu ile birlikte kararsız bölgeye geçen seçmenler, ‘muhalefette aradığını bulamayanlar’ yeniden AKP’ye dönüyor.

Erdoğan’ın sahaya çıkması, uzun süredir çözüm bekleyen kimi ‘ekonomik beklentilerin’ karşılanması ve ‘muhalefetin yapmaya başladığı hatalar’la iktidarın yerini koruyacağı düşünülüyor.