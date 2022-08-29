ORC araştırması: AKP’nin ‘kaleleri’nde oyları eridi; CHP ve İYİ Parti yükseldi

ORC Araştırma’nın verilerine göre AKP’nin oyları ‘kale’ sayılan Trabzon ve Rize’de 2018 seçimlerinden bu yana yüzde 15’ten fazla düştü.

Fotoğraf: Reuters

Şirketin Twitter hesabından yayınlanan verilere göre AKP’nin 2018 milletvekili seçimlerinde Rize’de yüzde 64,8’lik oy oranı yüzde 18 azalarak yüzde 46,8 oldu. AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin oyları da yüzde 6,3 azalırken ‘millet ittifakı’ partileri CHP ile İYİ Parti’nin oyları yüzde 12,2 ve yüzde 8,2 arttı.

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Trabzon’daysa AKP’nin 2018’de yüzde 56 olan oy oranı yüzde 15,6 azalarak yüzde 40,4 oldu. MHP’de azalış yüzde 7,1 olurken CHP ile İYİ Parti’nin oyları yüzde 7,6 ve 8,3 arttı.

AKP’nin Kocaeli’ndeki oy oranı 2018’deki yüzde 48,3’ten yüzde 13,2 azalarak yüzde 35,1 oldu. MHP’nin yüzde 6,2, HDP’nin yüzde 1,9 azalırken CHP yüzde 4,2, İYİ Parti yüzde 11 arttı.

Bursa’da da AKP’nin oy kaybı büyük. 2018’de yüzde 46,2 olan oran yüzde 13,8 azalarak yüzde 32,4 oldu. HDP yüzde 1,7, MHP yüzde 5,2 azaldı. İYİ Parti yüzde 7, CHP yüzde 4,1 arttı.

AKP’nin başkent Ankara’daki oyları 2018’deki yüzde 40,4’ten yüzde 10,3 azalarak yüzde 30,1 oldu. HDP yüzde 2, MHP yüzde 6,9 oy kaybetti. CHP yüzde 1,5, İYİ Parti yüzde 8,1 arttı.

Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da AKP’nin oyları yüzde 42,7’den 12,5 azalarak yüzde 30,2 oldu. HDP yüzde 3,5, MHP yüzde 4 oy kaybetti. CHP yüzde 1, İYİ Parti yüzde 9,7 oy kazandı.