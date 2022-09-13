MetroPOLL yöneticisi: Erdoğan, Yavaş’ı perişan eder; İYİ Parti hayal görmesin

MetroPOLL Araştırma yöneticisi Özer Sencar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın, anketlerde birinci çıksa dahi seçim döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında kolayca yenileceğini öne sürdü: “Mansur Yavaş, Erdoğan’ın karşısına çıkarsa, Erdoğan onu çok kısa bir sürede perişan eder. Devletin tüm arşivleri Erdoğan’ın emrinde.”

İYİ Parti çevrelerinin seçimi HDP’siz de kazanabileceği kanısını da değerlendiren Sencar, şunları kaydetti: “Hiçbir şansları yok, hayal görmesinler. İYİ Partililerin ‘Biz HDP’yle masaya oturmayız’ demesi siyasi faciadır.”

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Genel seçimlere bir seneden az kaldı. Son dönemdeki anketlerde AKP ve MHP’deki oy kaybı dikkat çekiyor. Diğer yandan önceki seçimlerde partisinden daha yüksek oy alan Erdoğan’ın da muhalefetin olası adayları karşısında geriye düştüğü görülüyor.

MetroPOLL’ün 13-17 Ağustos arasında 26 bölgeden 1717 kişiyle telefonda görüştüğü ankette, Erdoğan’la muhalefetin olası adayları Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Kemel Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş ayrı ayrı yarıştırıldı.

Ankette Yavaş, Erdoğan’ı 16 puanlık farkla geçti. Erdoğan, diğer dört aday karşısında yüzde 42,7’yi aşamadı.

Söz konusu anketin ardından Sencar, Medyascope’ta gazeteci Ruşen Çakır’a konuştu.

Sencar, Çakır’ın “Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin sizin anket sonuçlarınızdan ve sosyal medyadaki yorumlarınızdan rahatsız olduğu söyleniyor. Siz de haberdarsınız değil mi” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Ben Kemal beyle görüşebilen birisiyim. İşte kendinden menkul bazı cümleler… Muhatabının ben olduğunu düşünmüyorum. Beni kastetttiğini düşünmüyorum. Çünkü Kemal beyin bir şeyden emin olduğundan ben de eminim.

Raporlarımız her ay Kemal bey ve CHP kurmaylarına gidiyor. Ben birçok araştırma şirketinin bizim rakamlara atfettiğimiz önemi atfettiklerinden emin değilim. Birçoğunun bulgusuyla bizim bulgumuz örtüşmüyor.

Onlar kendi duygularına daha yakın bulduklarını esas alıyorlar. Ve bizimkiler onlara aykırı geliyor.”

‘HDP aday çıkarırsa seçim ikinci tura kalır’

Öte yandan Sencar, İYİ Partililerin HDP’ye yönelik tutumlarını ve “Aynı masada olmayız” söylemlerini ‘siyasi facia’ olarak nitelerken, “HDP aday çıkarırsa seçim kesinlikle ikinci tura kalır” dedi.

Sancar, şöyle devam etti: “HDP’nin desteklemediği bir adayın ne birinci turda ne de ikinci turda kazanma şansının yeterli olmadığını düşünüyorum. İYİ Parti’ye yakın isimler ‘HDP olmasa da kazanılır’ diyor. Hiçbir şansları yok, hayal görmesinler.

İYİ Partililerin ‘Biz HDP’yle masaya oturmayız’ demesi bu siyasi bir hata, faciadır.”

Sencar, Yavaş’ın henüz Erdoğan karşısına çıkmadığı için yıpranmadığını, hem iktidarın hem de muhalefetin korunaklı bölgesinde olduğu için yüksek potansiyelli gözüktüğünü ve Yavaş’ın Erdoğan’a karşı haftalar için de geride kalabileceğini kaydetti.

Yavaş’ın hem iktidar hem de muhalefet tarafından korunduğunu söyleyen Sencar’ın, “Onu birileri, ‘Birgün belki cumhurbaşkanı yapabiliriz’ diye düşünüyor olabilir” sözleri dikkat çekici.

Yavaş’ı bir yer için düşünüyor olabilirler

Sencar’ın son dönemin en çok konuşulan ismi Yavaş hakkındaki değerlendirmeleri şöyle:

*Yavaş eğer siyaset meydanına çıkar, gazetecilerin, vatandaşın karşısına çıkarsa bu halini kaç hafta koruyabilir bilmiyorum. Hatırlarsanız Van’da bir etkinliğe katılmıştı. Demirtaş’ın özgür bırakılması hakkında ‘İnşallah’ dedi ve özür diledi. Böyle ağzından da çıkabilir, diyebilir… Perişan ettiler onu.

*Bir siyasi aktörün gücü meydana çıkıp meydanda bir süre kaldıktan sonra anlaşılır. Şu an yaptığımız ölçümlerde Yavaş, Erdoğan’dan 10-15 puan önde.

*Yavaş, belediye başkanlığında son derece dürüst ve çalışkan bir adam. Ama Yavaş, Erdoğan’ın karşısına çıkarsa, Erdoğan onu çok kısa bir sürede perişan eder. Devletin tüm arşivleri Erdoğan’ın emrinde.

*Yavaş, şu an iktidarın ve muhalefetin gözetiminde korunaklı bir köşede duruyor. Ne hükümet ne de başkaları saldırmıyor. Onu birileri, ‘Birgün belki cumhurbaşkanı yapabiliriz’ diye düşünüyor olabilir.

*Erdoğan, en olmaması gereken bir adayı (Mehmet Özhaseki), Yavaş’ın karşısına çıkardı. Veya Erdoğan’a birileri Yavaş’ı çıkarması için empoze etti. Yavaş’ı ileride bir yer için düşünüyor olabilirler.