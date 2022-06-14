Kılıçdaroğlu’nun çıkışının perde arkası: ‘Manipülatif anket’ iddiası tepesini attırdı

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında isim vermeden bir gazeteci ve araştırmacıya yüklendi. Diken’in CHP kulislerinden edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışının altında temmuzda yayımlanacağı iddia edilen bir anket ve bugün kaleme alınan bir köşe yazısı yer alıyor.

Fotoğraf: AA

Kılıçdaroğlu, gazeteci ve araştırmacı olduğunu belirttiği bazı kişileri eleştirerek ‘‘Muhalefet dersi verenler şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik” dedi.

Açıklamaların ardından CHP kulislerinden edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu bugün bir gazetenin sitesinde yayımlanan bir yazıya ve bu yazının bir araştırma şirketi yetkilisi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılmasına öfkelendi.

Sitedeki yazıda, iktidarın uygulamalarına karşı ürettikleri sözler nedeniyle muhalefete eleştiriler getiriliyor. Bu eleştirilerin ardındansa söylemlerin iktidara yaradığı belirtiliyor.

Bu sabah iletişim uzmanı Ateş İlyas Başsoy’un Birgün’de yayımlanan ‘Ergen muhalefeti‘ başlıklı yazısını MetroPOLL araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar “Haftanın keyifle okunacak yazısı” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu’ysa bu duruma kızarak grup toplantısında isim vermeden hem yazıyı hem de bunu paylaşan şirketi sert sözlerle hedef aldı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’na yakın bir isimse Diken’e verdiği bilgide, genel merkezde bazı ‘anlı şanlı bazı araştırma şirketlerine’ tepkinin büyüdüğünü söyledi. CHP’li isim, ”Parayı veriyorsun siyasi alana yönelik operasyon algısı yaratıyorlar. Bunlar yalnızca araştırma şirketi yönetmiyor, aynı zamanda politika da yapan isimler” dedi.

Diken’e konuşan CHP’li bir diğer kaynaksa temmuzda bir anket yayımlayacağı iddialarının kendilerine ulaştığını belirtti.

Kaynak, bu ankette ‘manipülasyon’ yapılacağını iddia ederken, CHP’nin üçüncü parti konumunda gösterileceğini öne sürdü. Bu iddianın da genel merkeze ulaşmasıyla birlikte Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasında “Biz daha ölmedik” diye çıkışmaya karar verdiği belirtildi.

CHP’li isim, şunları söyledi: ”Bize ulaşan bir iddia var. Temmuzda bir anket yayımlanacağına dair. Bu ankette şu an her ankette ikinci görünen partimizin üçüncü parti gösterileceği söylendi. Bir şirket adı da verildi ve bu şirketin küçük bir şirket olmadığını da söyleyebilirim.”