Kılıçdaroğlu isim vermeden bazı gazeteci ve araştırmacılara çattı: Biz daha ölmedik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci ve araştırmacı olduğunu belirttiği bazı kişileri eleştirerek ”Muhalefet dersi verenler şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik” dedi.

Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/IUq4wFiFp3 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 14, 2022

Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu ekonomik kriz, siyaset ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘Adalet yürüyüşü bitmiş değil’

Kılıçdaroğlu konuşmasının başında ‘Adalet Yürüyüşü’ne değinerek, bunun hala sürdüğünü söyledi.

Adalet Yürüyüşü’nün amacını anlatan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Adalet yürüyüşü bitmiş değil. Sürdürüyoruz onu. Hakkımızı ala ala ve milletin desteğini ala ala o yürüyüşü sürdürüyoruz. Devam da edeceğiz. O yürüyüş bizi, altı lideri buluşturdu. Bu işin felsefesinde o var. Hepimiz hukuku adaleti hakkı istiyoruz. Adalet istiyorsanız bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diyorsanız bu topraklarda beraber yaşayalım diyorsanız her evde tencere kaynasın diyorsanız, çiftçi alın terinin karşılığını alsın diyorsanız bize katılın. Bizi saraylarda yatarken biri yatacak yer bulamıyorsa bu haksızlığa dur demeniz gerekiyor diyorsanız bize katılın”.

‘Gazetecilerden ne istiyorsunuz?’

Diyarbakır’da gözaltında tutulan Kürt gazetecilere ve ilan cezalarına değinen CHP lideri, iktidara “Gazetecilerden ne istiyorsunuz” diye seslendi: ”Bir siyasetçinin vazgeçmeyeceği tek bir şey varsa da o da medyanın özgürlüğüdür. Yirmiye yakın gazeteciyi topluyorsun Diyarbakır’da. Hangi gerekçe ile içerideler? Evrensel gazetesine tam bin gündür Basın İlan Kurumu ilan vermiyor. Neden? Basın İlan Kurumu, Basın İnfaz Kurumu’na döndürdüler. Niye vermiyorsun kardeşim, saraydakiler rahatsız diye mi? Yeni Asya gazetesine 864 gündür ilan verilmiyor niye kardeşim? Hangi gerekçeyle cezalandırıyorsun?”

‘Sizin ne mal olduğunuzu biliyoruz’

İsim vermeden gazeteci ve araştırmacı olduğunu söylediği bazı kişilerin, kendilerine muhaliflik dersi vermeye çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu “Ölmedik sizin ne mal olduğunuzu biliyoruz” diye seslendi.

CHP lideri şöyle konuştu: “Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazı kişiler türedi. Bunların bazıları gazeteci bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar, muhalefet nasıl yapılır kelle koltukta muhalefet yapan bana öğretmeye çalışıyorlar. Muhalefet dersi verenler şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik! Sizin ne mal olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Bütün haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, yazı dahi yazmayan televizyona dahi çıkıp konuşmayan adam kalkmış muhalefet dersi veriyor. Biz kelle koltukta muhalefetimizi halkımızı için sonuna kadar yapacağız.”