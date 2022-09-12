Kılıçdaroğlu’na sunulan anket: Erdoğan’ı 7,2 puanla geçiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulan Aksoy Araştırma’nın anketine göre Alevi cumhurbaşkanı istemeyenler AKP’de yüzde 40,9, İYİ Partililerde yüzde 25, MHP’de yüzde 24,6 oranında.

Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda en büyük destek yüzde 100 oranında HDP’li seçmenden gelirken; CHP yüzde 3,4 fire veriyor; İYİ Partililerin yüzde 8,7’siyse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini kaydediyor.

Fotoğraf: CHP

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, CHP Parti Meclis toplantısında Aksoy Araştırma’nın sahibi Ertan Aksoy tarafından hazırlanan anketin sunulduğunu ve sunumu Kemal Kılıçdaroğlu’nun da izlediğini yazdı.

Kulisini CHP’li bir parti meclis üyesine dayandıran Saymaz’a göre, “Alevi cumhurbaşkanı adayına oy verir miydiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 33.8’i “Kesinlikle verirdim” derken, yüzde 22.3’ü “Veririm” diyor. Oy vereceğini söyleyenlerin oranının toplamı yüzde 56.1.

Ankete göre katılımcıların yüzde 17.8’i Alevi bir adaya ‘kesinlikle vermeyeceğini’, yüzde 5.8’i ise ‘vermeyeceğini’ kaydediyor. Bunun toplamıysa yüzde 23.6. Kararsızlardaysa oran yüzde 20.3.

Buna göre AKP’lilerin yüzde 40.9’u, İYİ Partililerin yüzde 25’i ve MHP’lilerin yüzde 24.6’sı Alevi bir adaya oy vermeyeceğini kaydediyor.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı

“Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olması durumunda kime oy verirsiniz?” sorusuna katılımcılardan yüzde 53.6’sı Kılıçdaroğlu’na, yüzde 46.4’ü ise Erdoğan’a vereceğini söylüyor. Aradaki fark 7.2 puan; kararsızlar hesap edilmediğinde de bu puan 5.1’e iniyor.

Saymaz, adaylık konusunda da anketten şunları kaydetti: “HDP seçmenlerinin yüzde 100’ü Kılıçdaroğlu’nu destekliyor. Bu oran CHP’lilerin de üzerinde. Çünkü CHP’liler yüzde 3.4 fire veriyor. İyi Partililerin yüzde 8.7’si ise Erdoğan’a oy vereceğini söylüyor. MHP’lilerin yüzde 35.3’ü ise Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini belirtiyor.”