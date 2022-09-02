MetroPOLL anketi: AKP yüzde 30’un üstünde tutundu, ittifaklar kafa kafaya

MetroPOLL Araştırma Türkiye’nin Nabzı Ağustos 2022 anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankette iki büyük ittifakın yüzde 41’de kafa kafaya geldiği görüldü.

Fotoğraf: AA

Ankete göre AKP ve MHP’nin toplam oy potansiyeli yüzde 41 düzeyindeyken, MHP’nin yeni seçim barajını kıl payı geçebildiği görülüyor.

CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin oluştuduğu ‘millet ittifakı’ yüzde 38,2 düzeyinde. ‘Altılı masa’ partilerinden Demokrat Parti ve Gelecek Partisi’nin oy oranı ankette yer almazken, DEVA Partisi’nin de yüzde 3,1 oy potansiyeli görülüyor. Bu oran da eklenince aynı masada buluşan altı partinin oy potansiyeli yüzde 41’in üstüne çıkıyor.

Anketin sonuçları şöyle:

İlk rakam kararsızlar dağıtılmadanki oy oranını, ikincisi kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oranı gösteriyor. Karasızların oranı (kararsızlar+protesto+cevap yok) ankette yüzde 13,7 çıktı.

AKP: 28,7 ve 33,3

CHP: 20 ve 23,2

İYİ Parti: 11,9 ve 13,7

HDP: 11,5 ve 13,4

MHP: 6,1 ve 7,1

DEVA Partisi: 2,7 ve 3,1

Zafer Partisi: 2,2 ve 2,6

Saadet Partisi: 1,1 ve 1,3

YRP: 0,9 ve 1

Diğer: 1,1 ve 1,3

Kararsız: 6,6

Protesto oy: 4,8

Cevap yok: 2,3

Şirketin geçen ayki anketindeyse kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP yüzde 33,8, CHP yüzde 24,9, İYİ Parti yüzde 14,5, HDP yüzde 11,4, MHP yüzde 6, Zafer Partisi yüzde 1,9, Saadet Partisi yüzde 1,6, DEVA Partisi yüzde 2,8, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,2 olarak ölçülmüştü.

Diğer şirketlerin anketleri

ORC Araştırma’nın 24 Ağustos’ta yayımlanan anketine göre, AKP temmuzdaki yüzde 27,1’lik oranından bir miktar yükselerek yüzde 27,3’e çıkmıştı. Aynı ankette diğer partiler şöyleydi: