ORC Araştırma’dan bir hafta arayla iki anket: İYİ Parti 1,6 puan yükseldi

ORC Araştırma iki haftada iki genel seçim anketi yayınladı, İYİ Parti oylarını yüzde 1,6 artırdı.

(AA)

İktidar farklı bir karar almazsa genel seçimler Haziran 2023’de yapılacak. Ama partiler uzun süredir genel seçim yarışındaymış gibi sahalarda. Anketler iktidar partisinin güç kaybettiğini gösterse de son aylarda güç kaybının hızının azaldığı görülüyor. Hatta iktidar, bazı anketlerde oy kazanıyor.

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Twitter hesabından “2023’ün ilk sonuçları” diye yazarak 2-5 Ocak 2023’te düzenlenen anket sonuçlarını paylaştı:

AKP yüzde 32,0

CHP yüzde 23,5

İYİ Parti yüzde 19,1

HDP yüzde 7,3

MHP yüzde 6,2

Gelecek yüzde 2,9

DEVA yüzde 2,5

TDP yüzde 2,2

BTP yüzde 1,8

Diğer yüzde 2,5

Buna göre AKP ve MHP’den oluşan cumhur ittifakı yüzde 38,2 oy alırken CHP ve İYİ Parti’den oluşan millet ittifakının oy oranı yüzde 42,6.

ORC Araştırma, 19-22 Aralık 2022’de de bir anket çalışması düzenlemiş, cumhur yüzde 38,3 oy alırken millet yüzde 41,7 olarak ölçülmüştü.

13 gün arayla yayınlanan iki ankette İYİ Parti, oylarını yüzde 1,6 artırdı.

MetroPOLL anketi

MetroPOLL araştırma şirketinin aralıkta düzenlediği ankete göre, AKP oyunu bir önceki ankete göre yüzde 0,4 oranında artırdı.

Ankette kararsızlar dağıtılınca sonuç şöyle:

AKP yüzde 36,9

CHP yüzde 24,7

İyi Parti yüzde 12,5

HDP yüzde 11,2

MHP yüzde 7,3

Zafer Partisi yüzde 2

Yeniden Refah Partisi yüzde 1,3

Diğer yüzde 4,2

Kararsızlar dağıtılmadan oranlar şöyle:

AKP yüzde 31

CHP yüzde 20,7

İyi Parti yüzde 10,5

HDP yüzde 9,5

MHP yüzde 6,1

Zafer Partisi yüzde 1,6

Yeniden Refah Partisi yüzde 1,1

Diğer yüzde 3,6

Kararsız/Protesto oy/Cevap yok: 15,9

Ay başındaki anket

MetroPOLL’un ay başında yayımladığı anketin sonuçları şöyleydi:

Kararsızlar dağıtılınca:

AKP yüzde 36,5

CHP yüzde 24,7

HDP yüzde 12,7

İYİ Parti yüzde 11,2

MHP yüzde 8,2

Kararsızlar dağıtılmadığında:

AKP yüzde 29,6

CHP yüzde 20

HDP yüzde 10,3

İYİ Parti yüzde 9,1

MHP yüzde 6,7

Diğer yüzde 4,4

Kararsız/protesto/cevap yok yüzde 19,1

Diğer anketler

Bir diğer araştırma şirketi Yöneylem’in 29 Aralık’ta yayımladığı anket sonuçlarıysa şöyleydi: