MetroPOLL anketi: AKP biraz daha yükseldi; ‘millet’, ‘cumhur’un önünde

MetroPOLL araştırma şirketinin aralıkta düzenlediği ankete göre, AKP oyunu bir önceki ankete göre yüzde 0,4 oranında artırdı.

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İktidar farklı bir karar almazsa genel seçimler Haziran 2023’de yapılacak. Ama partiler uzun süredir genel seçim yarışındaymış gibi sahalarda. Anketler iktidar partisinin güç kaybettiğini gösterse de son aylarda güç kaybının hızının azaldığı görülüyor. Hatta iktidar, bazı anketlerde oy kazanıyor.

MetroPOLL’un 13-18 Aralık’ta düzenlediği anketin sonuçlarını şirketin yöneticisi Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı. Sonuçlara göre ‘cumhur ittifakı’, ‘millet ittifakı’nın önünde. AKP de oyunu yüzde 0,4 artırdı.

Ankette kararsızlar dağıtılınca sonuç şöyle:

AKP yüzde 36,9

CHP yüzde 24,7

İyi Parti yüzde 12,5

HDP yüzde 11,2

MHP yüzde 7,3

Zafer Partisi yüzde 2

Yeniden Refah Partisi yüzde 1,3

Diğer yüzde 4,2

Kararsızlar dağıtılmadan oranlar şöyle:

AKP yüzde 31

CHP yüzde 20,7

İyi Parti yüzde 10,5

HDP yüzde 9,5

MHP yüzde 6,1

Zafer Partisi yüzde 1,6

Yeniden Refah Partisi yüzde 1,1

Diğer yüzde 3,6

Kararsız/Protesto oy/Cevap yok: 15,9

Ay başındaki anket

MetroPOLL’un ay başında yayımladığı anketin sonuçları şöyleydi:

Kararsızlar dağıtılınca:

AKP yüzde 36,5

CHP yüzde 24,7

HDP yüzde 12,7

İYİ Parti yüzde 11,2

MHP yüzde 8,2

Kararsızlar dağıtılmadığında:

AKP yüzde 29,6

CHP yüzde 20

HDP yüzde 10,3

İYİ Parti yüzde 9,1

MHP yüzde 6,7

Diğer yüzde 4,4

Kararsız/protesto/cevap yok yüzde 19,1

Diğer anketler

Bir diğer araştırma şirketi Yöneylem’in dün yayımladığı anket sonuçlarıysa şöyleydi: