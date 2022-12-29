Anket: CHP’de düşüş durmadı; Erdoğan üç adaya da kaybediyor

Yöneylem Araştırma’nın yayımladığı anket sonucuna göre aralıkta AKP’nin oyu yüzde 32,1, CHP yüzde 25,5 seviyesinde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olası üç aday karşısında da kaybediyor.

Anket sonucuna göre Erdoğan üç adaya da kaybediyor. (Reuters)

İktidar farklı bir karar almazsa genel seçimler Haziran 2023’de yapılacak. Ama partiler uzun süredir genel seçim yarışındaymış gibi sahalarda. Anketler iktidar partisinin güç kaybettiğini gösterse de son aylarda güç kaybının hızının azaldığı görülüyor.

Yöneylem’in aralıkta yaptığı ve 27 ilde 2 bin 400 kişinin katıldığı anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP’nin oy oranı yüzde 32,1 olarak ölçüldü. Ankette CHP yüzde 25,5, İYİ Parti yüzde 13,5, HDP yüzde 9,7, MHP’yse yüzde 8,1 seviyesinde ölçüldü.

Şirketin bir önceki anketine göre AKP’de 0,7, CHP’de 0,8, İYİ Parti’deyse 0,4 puanlık düşüş var. MHP’deyse 0,9 puanlık yükseliş var.

Aday tercihi

Cumhurbaşkanlığı seçimine dair tercihlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin üç olası adayı karşısında da kaybetti. Erdoğan karşısında en yüksek oyu alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Ankette “Erdoğan’a asla oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 51,9 oldu. “Muhalefetin adayına oy veririm” diyenlerse yüzde 50,7.

İmamoğlu’na verilen ceza

Ankete katılanların yüzde 66,9’u İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezanın adil olmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 24,6’sına göreyse karar ‘adil’.

Asgari ücret

Katılımcıların yüzde 46’sı asgari ücretten ‘memnun’ değil. Yüzde 24,5’lik bir kesimse asgari ücreti düşük bulmasına rağmen koşulların bunu el verdiğini düşünüyor. Yüzde 22,1’se asgari ücrette gelinen seviyeden memnun olduğunu bildirdi.