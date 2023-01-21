TEAM anketi: AKP ve CHP oy oranları 2020 düzeylerine geri döndü

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) anketine göre AKP ve CHP oy oranları 2020 düzeylerine geri döndü. AKP yükselişi son bir ayda hızlanarak devam etti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işaret etmesi üzerine genel seçimler için 14 Mayıs ihtimali kuvvetlendi. Ama partiler uzun süredir genel seçim yarışındaymış gibi sahalarda. Anketler iktidar partisinin güç kaybettiğini gösterse de son aylarda güç kaybının hızının azaldığı görülüyor. Hatta iktidar, bazı anketlerde oy kazanıyor.

TEAM’in Twitter’dan paylaştığı ankete göre ‘cumhur ittifakı’ndaki toparlanma eğilimi bu ay da devam ediyor. Ankette ittifakın oyu AKP’deki yüzde 37,5 ile MHP’deki yüzde 6,5 oy oranıyla yüzde 44 olarak ölçüldü.

‘Millet ittfakı’ysa CHP’nin 26 puanlık ve İYİ Parti’nin 11,7 puanlık oyuyla yüzde 37,7 olarak ölçüldü. HDP’nin oy oranıysa yüzde 11,1. Böylelikle üç büyük muhalefet partisinin toplam oy oranı yüzde 48,8 olarak kaydedildi.

‘AKP kararsızların bir kısmını geri çevirmiş’

Bazı notların düşüldüğü araştırmada, seçmenlere sorulan farklı sorulara da yer verildi:

* Hem CHP’de hem İYİ Parti’de düşüş var. Daha önce AK Parti’den kopup bu iki partiye yönelen seçmenlerden kısmen kararsızlara, kısmen AK Parti’ye geri dönüşler var. AK Parti bu geçişlere ek olarak kararsızlarda bekleyen seçmenlerinin de bir kısmını geri çevirmiş.

* MHP de son bir ayda belirgin düzeyde oy kaybedenlerden, ancak kayıplarının bir kısmı AK Parti’ye geri dönen oylar olduğu için, bu değişim Cumhur İttifakı’ndaki yükselişi etkilememiş.

* Meclis çoğunluğunu ‘cumhur ittifakı’nın alması ihtimali güçlendi. Geçen sene ortalarında altılı masa lehine 5.6 puana kadar çıkmış olan fark kapandı ve ‘cumhur ittifakı’ 2.7 puan öne geçti.

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* Seçmenlere Türkiye’deki siyaseti düşündüklerinde nasıl bir duygu durumu içinde olduklarına yönelik sorular da yönelttik. Muhalif seçmenlerde ve yeni seçmenlerde kaygı yüksek, umut, heyecan ve mutluluk seviyeleri düşük.

* İttifaklar bazında bakıldığında siyasi iklimle ilgili seçmen duygularında net bir fotoğraf var. Muhalif seçmen kaygılı, öfkeli, mutsuz, umutsuz ve heyecansız. İktidarı destekleyen seçmenlerde umut, mutluluk ve heyecan düzeylerinin yüksek olmaması da dikkat çekici.

Sekiz şirketin anket ortalaması: İttifaklar arasında 1,5 puan fark

Sekiz araştırma şirketinin anket verilerine göre ‘millet ittifakı’ ile ‘cumhur ittifakı’ arasındaki puan farkı 1,5. HDP’nin oyuysa yüzde 9,9 oranında.

Türkiye Raporu, Avrasya, OPTİMAR, Yöneylem, Area, MetroPOLL, ORC ve MAK araştırma şirkelerinin anketlerinin ortalaması hesaplanmıştı.

Türkiye Raporu’nun yayımladığı ortalamaya göre sonuçlar şöyle çıktı: