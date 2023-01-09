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Yaramazlara biraz batar!

Anket: Altılı masa, ‘cumhur’a 5 puan fark atıyor

MAK Danışmanlık’ın anket sonuçlarına göre ‘altılı masa’, ‘cumhur ittifakı’nın 5 puan önünde.

MAK'tan son anket. (AA)
MAK, 61 ilde 5700 kişinin katılımıyla anket düzenledi. (AA)

Fatih Portakal’ın YouTube kanalındaki yayına katılan MAK Danışmanlık’ın sahibi Mehmet Ali Kulat, 61 ilde 5700 kişiyle ocak ayında görüşülerek düzenlenen anketin verilerini paylaştı.


Buna göre kararsız/protesto oylar dağıtıldığında partilerin dağılımı şöyle:

  • AKP yüzde 34,3
  • CHP yüzde 25
  • İYİ Parti yüzde 15,6
  • HDP yüzde 8,4
  • MHP yüzde 6,3
  • DEVA yüzde 2,5
  • YRP: Yüzde 1,3
  • Gelecek yüzde 1,2
  • BTP: Yüzde 1,2
  • Zafer Partisi: Yüzde 1
  • Saadet Partisi: Yüzde 0,9
  • HÜDA Par: Yüzde 0,8
  • DP: Yüzde 0,4
  • Memleket: 0,2
  • TDP: Yüzde 0,1
  • Diğer: Yüzde 0,4

Buna göre, ‘altılı masa’ yüzde 45,6, ‘cumhur ittifakı’ yüzde 40,6 seviyesinde.

İttifak anketi

“Hangi ittifaka yakın hissediyorsunuz” sorusu yöneltilen katılımcılar şöyle yanıt verdi:

  • Cumhur ittifakı: Yüzde 40
  • Millet ittifakı: Yüzde 45
  • İki ittifaka da yakın hissetmiyorum: 14
  • Kararsız: 4

Muhalefet sorunları çözer mi?

Ankete katılanların büyük çoğunluğu ‘altılı masa’nın iktidara gelmesi durumunda sorunları çözebileceğine inanıyor.

“Muhalefet (altılı masa) seçimi kazanırsa sorunlar çözebilir mi” sorusuna verilen yanıtların dağılımı şöyle:

Evet: Yüzde 33

Kısmen çözebilir: Yüzde 25

Hayır: Yüzde 34

Kararsız: Yüzde 8

Diğer anketler

Yöneylem

Yöneylem Araştırma’nın geçen ay açıkladığı ankette şu sonuçlar çıkmıştı:

(Kararsızlar dağıtılmadan)

  • AKP: Yüzde 28,3
  • CHP: Yüzde 22,7
  • HDP: Yüzde 8,7
  • MHP: Yüzde 6,2
  • İYİ Parti: Yüzde 12
  • Saadet Partisi: Yüzde 0,7
  • Gelecek Partisi: Yüzde 0,1
  • DEVA Partisi: Yüzde 1,4
  • TİP: Yüzde 1,2
  • Diğer: Yüzde 5,1
  • Kararsız: Yüzde 7,9
  • Oy kullanmayacak: Yüzde 5,7

MetrolPOLL

Yine geçen ay açıklanan MetroPOLL anketindeki sonuçlarsa şöyle:

(Kararsızlar dağıtıldı)

  • AKP yüzde 36,5
  • CHP yüzde 24,7
  • HDP yüzde 12,7
  • İYİ Parti yüzde 11,2
  • MHP yüzde 8,2

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