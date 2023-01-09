Anket: Altılı masa, ‘cumhur’a 5 puan fark atıyor

MAK Danışmanlık’ın anket sonuçlarına göre ‘altılı masa’, ‘cumhur ittifakı’nın 5 puan önünde.
Fatih Portakal’ın YouTube kanalındaki yayına katılan MAK Danışmanlık’ın sahibi Mehmet Ali Kulat, 61 ilde 5700 kişiyle ocak ayında görüşülerek düzenlenen anketin verilerini paylaştı.
Buna göre kararsız/protesto oylar dağıtıldığında partilerin dağılımı şöyle:
- AKP yüzde 34,3
- CHP yüzde 25
- İYİ Parti yüzde 15,6
- HDP yüzde 8,4
- MHP yüzde 6,3
- DEVA yüzde 2,5
- YRP: Yüzde 1,3
- Gelecek yüzde 1,2
- BTP: Yüzde 1,2
- Zafer Partisi: Yüzde 1
- Saadet Partisi: Yüzde 0,9
- HÜDA Par: Yüzde 0,8
- DP: Yüzde 0,4
- Memleket: 0,2
- TDP: Yüzde 0,1
- Diğer: Yüzde 0,4
Buna göre, ‘altılı masa’ yüzde 45,6, ‘cumhur ittifakı’ yüzde 40,6 seviyesinde.
İttifak anketi
“Hangi ittifaka yakın hissediyorsunuz” sorusu yöneltilen katılımcılar şöyle yanıt verdi:
- Cumhur ittifakı: Yüzde 40
- Millet ittifakı: Yüzde 45
- İki ittifaka da yakın hissetmiyorum: 14
- Kararsız: 4
Muhalefet sorunları çözer mi?
Ankete katılanların büyük çoğunluğu ‘altılı masa’nın iktidara gelmesi durumunda sorunları çözebileceğine inanıyor.
“Muhalefet (altılı masa) seçimi kazanırsa sorunlar çözebilir mi” sorusuna verilen yanıtların dağılımı şöyle:
Evet: Yüzde 33
Kısmen çözebilir: Yüzde 25
Hayır: Yüzde 34
Kararsız: Yüzde 8
Diğer anketler
Yöneylem
Yöneylem Araştırma’nın geçen ay açıkladığı ankette şu sonuçlar çıkmıştı:
(Kararsızlar dağıtılmadan)
- AKP: Yüzde 28,3
- CHP: Yüzde 22,7
- HDP: Yüzde 8,7
- MHP: Yüzde 6,2
- İYİ Parti: Yüzde 12
- Saadet Partisi: Yüzde 0,7
- Gelecek Partisi: Yüzde 0,1
- DEVA Partisi: Yüzde 1,4
- TİP: Yüzde 1,2
- Diğer: Yüzde 5,1
- Kararsız: Yüzde 7,9
- Oy kullanmayacak: Yüzde 5,7
MetrolPOLL
Yine geçen ay açıklanan MetroPOLL anketindeki sonuçlarsa şöyle:
(Kararsızlar dağıtıldı)
- AKP yüzde 36,5
- CHP yüzde 24,7
- HDP yüzde 12,7
- İYİ Parti yüzde 11,2
- MHP yüzde 8,2