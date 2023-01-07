İYİ Parti sözcüsü, elindeki anket sonucunu kısmen paylaştı: Oyumuz 19,7

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bir anket şirketinin araştırmasına göre partisinin oyunun yüzde 19,7 olduğunu belirtirken, AKP’nin oyunun kararsızlar dağıtılmadan yüzde 28,9’da kaldığını söyledi.

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Sözcü gazetesini ziyaret eden Zorlu, bir anket şirketinin düzenlediği araştırmanın sonuçlarını açıkladı. 55 bin kişiyle yüz yüze yürütülen araştırmaya göre, İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 19,7. AKP’nin oyuysa kararsızlar dağıtılmadan yüzde 28,9.

Sözcü’nün haberinde anketle ilgili başka bir bilgi bulunmuyor.

Anketlere göre İYİ Parti ve AKP’nin oyu

MetroPOLL, Yöneylem ve ORC’nin anketlerindeyse durum biraz farklı.

MetroPOLL’un 13-18 Aralık’ta düzenlediği ve bir hafta önce duyurduğu anketin sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtılmadan AKP yüzde 31, İYİ Parti yüzde 10,5. Kararsızlar dağıtılınca AKP yüzde 36,9 ve İYİ Parti yüzde 12,5’e yükseliyor.

Yöneylem’in aralıkta düzenlediği ve yaklaşık bir hafta önce açıkladığı anketin sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP’nin oy oranı yüzde 32,1 olarak ölçüldü. İYİ Parti’yse yüzde 13,5’te kaldı.

Sonuç ORC’ye yakın

ORC’nin 2-5 Ocak’ta düzenlediği anketteyse AKP yüzde 32, İYİ Parti yüzde 19,1 alıyor. ORC, bundan 13 gün önce de bir anket sonucu yayınlamıştı. İYİ Parti, ikinci ankette oylarını yüzde 1,6 artırdı.