Yöneylem’in son anketi: Kılıçdaroğlu kazanmaya çok yakın

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ANIL CAN TUNCER

Yöneylem Sosyal Araştırma Şirketi, seçimler öncesi son anketi açıkladı. Buna göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 49,5’le ilk turda kazanmaya çok yakın.

Fotoğraf: AA

Seçimlere son üç gün kaldı. Uzmanların Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birisi olarak nitelediği 14 Mayıs’ta dört cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Son iki ayda yapılan anketlere bakıldığında Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın oylarının seçimi ikinci tura bırakma ihtimali ağır basıyordu. Ancak seçimler yaklaştıkça İnce’nin oylarındaki erime arttı.

Yöneylem’in 9-10 Mayıs’ta yaptığı son ankette adayların oy oranı, kararsızlar dağıtıldığında şöyle hesaplandı:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,5

Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,4

Sinan Oğan: Yüzde 4,7

Muharrem İnce: Yüzde 1,4

27 ilde 2 bin 476 kişiyle yapılan ankette partiler açısındansa tablo şöyle:

AKP: Yüzde 35,5

CHP: Yüzde 30,4

HDP/Yeşil Sol: Yüzde 10,2

İYİ Parti: Yüzde 9,6

MHP: Yüzde 7,8

TİP: Yüzde 2,6

Yeniden Refah: Yüzde 1,1

Diğer: Yüzde 1,2

Yöneylem koordinatörü Kömürcü: İlk turda Kılıçdaroğlu’nun kazanma olasılığı artıyor

Yöneylem koordinatörü Derya Kömürcü, sonuçlarla ilgili Diken’e şunları söyledi: ”Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu lehine sonuçlanma olasılığı her gün biraz daha artıyor. Son üç günde Kılıçdaroğlu’nun yüzde 50 eşiğini aşmasını sağlayacak bir tercih değişikliği olur mu, olmaz mı bunu merak ediyor olacağız. Kararsız olduğunu ya da oy kullanmayacağını söyleyen seçmenlerin bir kısmının bu bıçak sırtı durumdan etkilenmesi durumunda seçim ilk turda bitebilir. Ancak her durumda Kılıçdaroğlu’nun 4-5 puanlık bir farkla Erdoğan’ı geçtiği tablo ilk turda bitse de bitmese de büyük bir zafer olacaktır.”

Bir önceki anket

Yöneylem Araştırma’nın nisan sonunda düzenlediği anketin sonuçları şöyleydi:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,6

Erdoğan: Yüzde 42,5

Oğan: Yüzde 5,2

İnce: Yüzde 3,7,

Editör notu: Yöneylem anketinde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiye ulaşılamadı: