Yöneylem anketi: Seçim 2 puanla ikinci tura kalıyor

Yöneylem Sosyal Araştırma Şirketi, son anketi açıkladı. Açıklanan ankete göre seçim ikinci tura kalırken; kararsızlar dağıtıldığında millet ittifakının cumhurbaşkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 5,6 puan önünde. Ankete göre Kılıçdaroğlu’nun ilk turda yüzde 48,6 oy alıyor.

Yöneylem, son anket verilerini paylaştı. (AA)

Yöneylem Araştırma’nın 14-16 Nisan tarihleri arasında yaptığı Seçmen Eğilimleri araştırmasında 2 bin 422 kişiyle telefon destekli aramalarla görüldü. Yüzde 95 güven aralığında paylaşılan anketin hata payı da +/-2 olarak belirtildi.

Kararsızların dağıtılmadığı anketin sonuçları şöyle;

Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,1

Erdoğan: Yüzde 39

Muharrem İnce: Yüzde 5,1

Sinan Oğan: Yüzde 2,5

Kararsız: Yüzde 6,5

Oy kullanman: Yüzde 2,7

Kararsızların dağıtıldığı anket sonucuysa şöyle;

Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,6

Erdoğan: Yüzde 43

Muharrem İnce: Yüzde 5,6

Sinan Oğan: Yüzde 2,8

Yöneyelem’in son anketi. (Twitter)

Milletvekili seçimleri anketi

Yöneylem’in milletvekili seçimlerine ilişkin anketinde kararsızların dağıtılmasında çıkan sonuçları da paylaşılmıştı:

AKP: Yüzde 35,8

CHP: Yüzde 30,4

HDP/Yeşil Sol: Yüzde 10,3

İYİ Parti: Yüzde 9,2

MHP: Yüzde 7,4

Memleket Partisi: Yüzde 2,6

TİP: Yüzde 2,2

Yeniden Refah: Yüzde 0,5

Diğer: Yüzde 1,6

Editör notu: Anketlerde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgi açıklanmadı:

Anketin kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği.