Yöneylem anketi: Seçim 2 puanla ikinci tura kalıyor

Yöneylem Sosyal Araştırma Şirketi, son anketi açıkladı. Açıklanan ankete göre seçim ikinci tura kalırken; kararsızlar dağıtıldığında millet ittifakının cumhurbaşkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 5,6 puan önünde. Ankete göre Kılıçdaroğlu’nun ilk turda yüzde 48,6 oy alıyor.
Yöneylem Araştırma’nın 14-16 Nisan tarihleri arasında yaptığı Seçmen Eğilimleri araştırmasında 2 bin 422 kişiyle telefon destekli aramalarla görüldü. Yüzde 95 güven aralığında paylaşılan anketin hata payı da +/-2 olarak belirtildi.
Kararsızların dağıtılmadığı anketin sonuçları şöyle;
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,1
- Erdoğan: Yüzde 39
- Muharrem İnce: Yüzde 5,1
- Sinan Oğan: Yüzde 2,5
- Kararsız: Yüzde 6,5
- Oy kullanman: Yüzde 2,7
Kararsızların dağıtıldığı anket sonucuysa şöyle;
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,6
- Erdoğan: Yüzde 43
- Muharrem İnce: Yüzde 5,6
- Sinan Oğan: Yüzde 2,8
Milletvekili seçimleri anketi
Yöneylem’in milletvekili seçimlerine ilişkin anketinde kararsızların dağıtılmasında çıkan sonuçları da paylaşılmıştı:
- AKP: Yüzde 35,8
- CHP: Yüzde 30,4
- HDP/Yeşil Sol: Yüzde 10,3
- İYİ Parti: Yüzde 9,2
- MHP: Yüzde 7,4
- Memleket Partisi: Yüzde 2,6
- TİP: Yüzde 2,2
- Yeniden Refah: Yüzde 0,5
- Diğer: Yüzde 1,6
Editör notu: Anketlerde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgi açıklanmadı:
Anketin kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği.