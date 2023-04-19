Yöneylem anketi: ‘Kararsızlar’ üçüncü ‘parti’

Yöneylem Araştırma’nın nisan anketinde kararsız seçmen sayısının daha da arttığı görüldü. Katılımcıların yüzde 3,3’ü oy kullanmayacağını söyledi.
14-16 Nisan arasında 27 ilden 2 bin 422 kişi bilgisayar destekli aramalarla düzenlenen anketin sonuçları şöyle:
- AKP: Yüzde 30,5
- CHP: Yüzde 25,8
- HDP/Yeşil Sol: Yüzde 8,8
- İYİ Parti: Yüzde 7,8
- MHP: Yüzde 6,3
- Memleket Partisi: Yüzde 2,2
- TİP: Yüzde 1,9
- Yeniden Refah: Yüzde 0,4
- Diğer: Yüzde 1,4
- Kararsız: Yüzde 11,6
- Oy kullanmayacak: Yüzde 3,3
14 Mayıs’taki seçimlerde HÜDA-PAR ve DSP adayları AKP listelerinde, millet ittifakı partileri Gelecek, DEVA, Demokrat Parti ve Saadet Partisi adayları CHP listelerinde yer alacak.
Önceki anket
Yöneylem’in 12 Nisan’da yayımlanan mart anketinde kararsızlar dağıtılmadan AKP’nin oyu yüzde 30,2 CHP’nin oyu yüzde 23,8 ölçülmüştü. Kararsızlar yüzde 9,5, oy kullanmayacağını söyleyenler yüzde 4,1 olarak kaydedilmişti.
- AKP: Yüzde 30,2
- CHP: Yüzde 23,8
- HDP/YSP: Yüzde 8,1
- İYİ Parti: Yüzde 8,2
- MHP: Yüzde 5,5
- Memleket Partisi: Yüzde 3,9
- TİP: Yüzde 2,9
- Kararsız: Yüzde 9,5
- Oy kullanmayacak: Yüzde 4,1
Editör notu: Anketlerde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgi açıklanmadı:
- Anketin kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği.