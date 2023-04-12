Yöneylem anketi: AKP, CHP’nin 7 puan önünde

Yöneylem Araştırma’nın anketine göre kararsızlar dağıtıldığında AKP’nin oyu, CHP’nin 7,4 puan önünde. TİP’in oy oranı yüzde 3’ün üstünde.

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Türkiye, 14 Mayıs’ta tarihinin en önemli seçimlerinden birine gidiyor. Dört cumhurbaşkanı adayının yarışacağı seçimlerde, Meclis’te oluşacak tablo da büyük önemde. Uzmanlar, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde Meclis’teki güç dağılımının yarışı önemli ölçüde etkileyeceğini söylüyor. Muhalefetteki partiler de bu kapsamda liste ortaklaşmasına gitti.

Anketlerde güç kaybetse de AKP hala birinci parti.

Yöneylem Araştırma’nın 27-29 Mart tarihlerinde 27 ilde 2 bin 655 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği ankette kararsızlar dağıtılmadan AKP’nin oyu yüzde 30,2 CHP’nin oyu yüzde 23,8 ölçüldü. Kararsızlar yüzde 9,5, oy kullanmayacağını söyleyenler yüzde 4,1 olarak ölçüldü.

Kararsızlar dağıtıldığında

Yüzde 1,9 hata payının bulunduğu ankette kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında AKP’nin yüzde 35 seviyesine ulaştığı görülüyor:

Ankete göre cumhur ittifakının toplam oy oranı 42,4, millet ittifakının oy oranı yüzde 38.

HDP’nin oy oranı 9,3, Türkiye İşçi Partisi’ninse yüzde 3,3 ölçüldü. Böylelikle emek ve özgürlük ittifakının ulaştığı oran yüzde 12,6.

Yöneylem’in sene başında yaptığı ankette AKP yüzde 32 seviyesindeydi. Şirketin Ağustos 2022 anketindeyse CHP, AKP’nin çok az farkla önüne geçmişti.

Şirket notu: Yöneylem, kararsızlar ve oy dağıtılmayacakların ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini ancak kıyaslama gereği bu dağıtımı yaptığını belirtti.

Editör notu: Anketlerde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgi açıklanmadı: