MetroPOLL’den üç anket: Kılıçdaroğlu martta atağa kalktı

MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin son üç ayın anket verilerini paylaştı.

Millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, martta atağa kalkarak cumhur ittifakı adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı geçti.

MetroPOLL Araştırma, üç aylık anket yayınladı. (AA)

Ocak, şubat, mart aylarına ilişkin anketler, 26 bölge esas alınarak 28 ilde yapıldı. 13 Ocak-14 Mart tarihleri arasındaki üç anket de ortalama 2 bin 46 kişiyle bilgisayar destekli telefonla görüşülerek düzenlendi.

Katılımcılara, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıda yer alan adaylar kalırsa hangi adaya oy verirsiniz” diye sorulan anketin sonuçlarıysa şöyle:

Ocak anketi

Kılıçdaroğlu: Yüzde 43

Erdoğan: Yüzde 45,9

Kararsız: Yüzde 3,8

Protesto: Yüzde 6,1

Cevap yok: Yüzde 1,2

Şubat anketi

Kılıçdaroğlu: Yüzde 41,4

Erdoğan: Yüzde 42,7

Kararsız: Yüzde 2

Protesto: Yüzde 10,1

Cevap yok: Yüzde 3,6

Mart anketi

Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,6

Erdoğan: Yüzde 42

Kararsız: Yüzde 5,1

Protesto: Yüzde 5,9

Cevap yok: Yüzde 2,4

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı 6 Mart’ta ilan edilmişti. Kılıçdaroğlu, 20 Mart’ta Meclis’te HDP eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’la görüşmüş; daha sonra HDP’nin de bileşeni olduğu emek ve özgürlük ittifakı cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıklamıştı.

Editör notu: Anketlerde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgi açıklanmadı:

Anketin kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği