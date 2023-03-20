Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi: Sorunların çözümü TBMM’de

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’te HDP eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’la görüştü. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, parti kapatmaları doğru bulmadıklarını belirterek ”Kayyum uygulamasını doğru bulmuyoruz” dedi.

Üç liderden ‘sorunların çözümü TBMM’de’ vurgusu geldi.

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Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta cuma için planladığı ziyaret, HDP’nin talebi üzerine ertelenmişti. HDP’li yetkililer, partinin başka programları olduğu için ziyaretin ertelenmesini talep ettiklerini bildirmişti.

‘Çözüm adresi burası’

İki taraf bugün TBMM’de bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası ilk sözü Kılıçdaroğlu aldı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

*Millet ittifakının beyannamesini ilettik.

*Yerel yönetimler üzerine konuşuldu. Kayyum uygulamasını doğru bulmadığımızı belirttik. Parti kapatma arayışları doğru değildir.

*Bu akşam yine belli televizyon kanallarında bazı yayınlar yapılacak. Toplum neden ayrıştırılıyor? Siyaset sorun yaratmamalı, çözmeli.

*Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM’dir. Var olan tüm sorunları çözmeye hazırız.

*‘Şu sorun çözülmez…’ Niçin çözülmesin? Her sorunun çözüm adresi burasıdır. İkinci yüzyıl beyannamemizde Kürt sorununun çözüm adresinin de TBMM olduğunu açık ve net vurguladık.

*Anlaşamadıysak yine oturacağız, yine konuşacağız.

‘Herkesin diline saygı göstereceksiniz’

*(Medyaya) Toplumu kutuplaştıran bir dilden kaçının. 13’üncü cumhurbaşkanı olarak bu ülkede kavgayı bitireceğim. Kimliği, inancı ne olursa olsun insan insandır.

*TBMM’de konuşulanlarda tutanaklarda her dil yazıyor. Konuşmada Kürtçe geçtiği zaman ‘bilinmeyen bir dil’ deniyor. Binlerce yıldır konuşulan bir dili niye böyle yazıyorsunuz. Vicdan sahibi herkese soruyorum, devlete çifte standart yakışmaz. Herkesin diline saygı göstereceksiniz.

Buldan: En temel sorunları konuştuk

Daha sonra Pervin Buldan, görüşmede en temel sorunları konuştuklarını belirtip ‘çözümün Meclis’te olduğunu’ vurguladı.

Buldan şunları söyledi: ”En temel sorunları konuştuk. Bu temel sorunlar neticesinde toplumun bizlerden beklentilerini konuştuk. Bunlar doğrultusunda sayın başkana bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Sayın başkanı burada ağırlamamızın nedeni, Kürt sorununun çözümünün TBMM çatısı altında olmasını istediğimizi göstermemiz.”

Sancar: Çok geçmeden açıklayacağız

Mithat Sancar’sa görüşmeyle ilgili ayrıntılı açıklamanın çok geçmeden yapılacağını söyledi: ”Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Partimiz yıkılan, ağır hasar gören toplumsal kesimlerini onarma programının acilen hayata geçirilmesini istiyor. Yeniden başlamalıyız. Bu görüşmeyi kurullarımıza taşıyacağız ve ittifakımızla görüşeceğiz. Çok geçmeden daha ayrıntılı bir açıklama yapacağız.”