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Yaramazlara biraz batar!

Ve millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, aday
Fotoğraf: CHP

Altlı masadaki diğer beş partinin lideri ve cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcılığını üstlenecek.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı.

Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşılmıştı.

Saat 16:00’da Saadet Partisi genel merkezinde başlayan altılı masa toplantısı beş saat sürdü.

Toplantının ardından Kılıçdaroğlu’nun adaylığını Saadet lideri Temel Karamollaoğlu duyurdu.

Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

Sevgili halkım değerli kardeşlerim. Yunus Emre bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz der. Aldığımız ilhamla Türkiye’nin bütün renklerini bir araya getirmek için yola çıktık. Türkiye’yi istişareyle yöneteceğiz. Geçiş sürecinin yol haritası üzerinde de mutabık kaldık.

Sonuç bildirisinde, “İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları sayın cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır” dendi.

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