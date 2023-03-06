Meral Akşener tekrar altılı masada

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir araya geldiğini, buradan çıkan sonuç doğrultusunda Akşener’in millet ittifakı toplantısına katılacağını söyledi.

Zorlu, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterileceği belirtilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da iki liderler birlikte toplantıda yer alacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı. Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşıldı.