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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu-Yavaş formülüne Saray’dan itiraz

Cumhurbaşkanı danışmanları Mehmet Uçum ve Ayhan Oğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilmesine itirazı var.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı. (AA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kesinleşme noktasına gelirken, iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterileceği ve seçimin kazanılması durumunda geniş yetkilerle bu görevi yürütecekleri belirtiliyor.


Mehmet Uçum, söz konusu formülün Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia ederek, ‘abes bir çözüm’ olarak buldu. Uçum’un açıklaması şöyle:

“Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez(m.127/5).Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir.Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur.Halk hesabını sorar.”

Söz konusu formülü eleştiren bir diğer danışman Oğan’sa Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güçlü, daha güçlü, cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir makam yoktur. Seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini başkalarının kullanması anayasa aykırıdır. Bu kadar cahillik ancak talimle mümkündür.”

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İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı adayı

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