İYİ Partililer mutlu: Tarih olmayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masayı terk etmesinin ardından süren krizde bugün varılan uzlaşmayı partili bazı isimler coşkuyla karşıladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden Akşener, CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarını adaylığa çağırmıştı. Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü.
Akşener dün geceden beri yürüyen müzakerelerde Yavaş ve İmamoğlu’nun ‘etkili ve yetkili’ cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterilmesini talep etti, bu talep CHP’de de kabul gördü. İki parti uzlaştı.
İYİ Partililer, Twitter’daki paylaşımlarıyla uzlaşmayı mutlulukla karşıladı.
Paylaşımlar şöyle: