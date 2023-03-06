İYİ Partililer mutlu: Tarih olmayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masayı terk etmesinin ardından süren krizde bugün varılan uzlaşmayı partili bazı isimler coşkuyla karşıladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden Akşener, CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarını adaylığa çağırmıştı. Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü.

Akşener dün geceden beri yürüyen müzakerelerde Yavaş ve İmamoğlu’nun ‘etkili ve yetkili’ cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterilmesini talep etti, bu talep CHP’de de kabul gördü. İki parti uzlaştı.

İYİ Partililer, Twitter’daki paylaşımlarıyla uzlaşmayı mutlulukla karşıladı.

Paylaşımlar şöyle:

Kaygılanma Türkiyemiz!



Genel Başkanımız Sn.Meral Akşener başından beri söz verdiği gibi milletinin sesi ve milletinin yanındadır.



Çabamız, her bir vatandaşımızın hak ettiği adaleti, demokrasiyi ve müreffeh Türkiye’yi inşa edebilmektir.



İnanıyoruz ki milletimiz🇹🇷 kazanacaktır. — Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) March 6, 2023

Meral Akşener varsa,her zaman umut vardır..#MilletinSesiAkşener — Ünzile Yüksel (@avunzileyuksel) March 6, 2023

NEREDE KALMIŞTIK?😉☀️ — Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) March 6, 2023

Her gecenin sonunda olduğu gibi Güneş doğdu, sabah oldu🙂#MilletinSesiAkşener — Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) March 6, 2023

İYİ şeyler olacak. — Metin Ergun (@MetinErgun48) March 6, 2023

DEMİR LEYDİ 🇹🇷🇹🇷🇹🇷@meral_aksener



TÜRKİYE İYİ OLACAK… — Ümit Dikbayır (@UmitDikbayir) March 6, 2023

Abla ne diyorsa o — Bedri Yaşar (@bedriyasartr) March 6, 2023

Tarih olmayacağız,

hep beraber TARİH YAZACAĞIZ!!!@meral_aksener — Dursun ATAŞ (@DursunATAS38) March 6, 2023

“Demokrasilerde çareler tükenmez!

Çare vardır ve o çare demokrasinin içindedir”



Süleyman Demirel pic.twitter.com/T3aJiCZ8T0 — Aylin Cesur (@cesuraylin) March 6, 2023

DEMİR LEYDİ Türk Milleti sana çok şey borçlu 🙏🏻 pic.twitter.com/SWO8xPv1yV — Burak Akburak (@Akburak) March 6, 2023

Arka kapı diplomasisi sayesinde kriz çözüldü.

Süreci yürütenleri tebrik ediyorum.

Vatana / Millete hayırlı uğurlu olsun.

Millet ittifakı kazanır…

Millet Kazanır…#GidiyorsunAKP — Yücel Coşkun (@Yucel_Coskun) March 6, 2023