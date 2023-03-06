HDP Kılıçdaroğlu’na kapıyı açtı: İlk turda işi bitirelim

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kapıyı açtı: “Hayırlı olsun. Kendisini bizimle görüşmek için bekliyoruz.”

Mithat Sancar.

Habertürk’ten Fatih Altaylı’nın ‘Teke Tek’ programında konuşan Sancar, Kılıçdaroğlu’nu destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

“Ortak adaya açık olduğumuzu söylemiştik. Koşullarımız şunlardı: Aday bizimle ve ittifak içinde bulunduğumuz partilerle konuşmalı. Bu olmayınca aday çıkarmaya karar verdiğimizi söyledik. Ancak… Depremden sonra yeni bir durum ortaya çıktı. Bu iktidardan kurtulacaksak aday çıkarmak yerine tek adayı destekleme seçeneğini de masaya yatırdık. Bunun üzerine kendi adayımızı çıkarmayı yeniden değerlendirmeye başladık. Bu iktidardan kurtulacaksak aday çıkarmak yerine tek adayı destekleme seçeneğini de masaya yatırdık. Süreç devam ediyor.

(Altaylı’nın soruyu yinelemesi üzerine) Hayırlı olsun. Kendisini bizimli görüşleye bekliyoruz.

Bir pazarlık ya da bakanlık münakaşası bizim gündemimizde değil. Amacımız demokratik değişimi sağlayacak bir uzlaşıyı sağlamaktır. Esas hedefimiz bu ülkeye demokrasiyi huzuru adaleti barışı getirmektir. Bunları görüşmeye bekliyoruz.

Programımızı dayatma ve bunları kabul ettirme gibi bir derdimiz yok.

Temel konularda bir yol haritası üzerinde uzlaşmamız gerekiyor.

Hemen yarın beklemiyoruz ama acil onarım, güçlü demokrasiye geçiş ve bunları sağlayacak bir anayasa üzerinde uzlaşıya varmalıyız.

Bu seçimin birinci turda bitmesini istiyoruz. Bu konuda elimizden gelen çabayı yapıcı bir biçimde ortaya koyacağız.”

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