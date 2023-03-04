Sancar: HDP sorumluluklarının farkında

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “HDP üzerine düşen sorumlulukların farkında” dedi.

Mithat Sancar. Fotoğraf: AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkıp altılı masadan ayrılması sonrasında tartışmalar sürüyor.

HDP yönetimi de olağanüstü toplandı.

‘Umutsuzluğa kapılmayın’

Toplantıdan sonra konuşan Mithat Sancar, şunları söyledi:

*Buradayız, hep birlikte değiştireceğiz, hep birlikte kazanacağız. Gün umudu ve ortak mücadeleyi büyütme günüdür. HDP üzerine düşen sorumluluklarının farkındadır ve bu sorumlulukları yerine getirecek iradeye sahiptir. Kimsenin umutsuzluğa kapılmasına yer yok

*İkinci yüzyılında cumhuriyeti demokrasi ile buluşturup bütünleştirmenin yolu baskı ve hukuksuzluklarla, ayak oyunları ve toplum mühendisliğiyle siyaseti dizayn etme çabaları karşısında toplumsal barışı, adaleti ve demokratik siyaseti tavizsiz savunmaktır. Yaklaşık bir buçuk yıl önce 27 Eylül 2021’de ilan ettiğimiz 11 maddelik tutum belgemizin temel yaklaşımı buydu. Bizler bugün de aynı görüşlerin arkasındayız. O günkü yaklaşımız bugün de Türkiye’de demokratik değişimin kapılarını açacak niteliktedir. Değişim umudunu büyütmek, geleceğe taşımak, başarıya kavuşturmak bugünkü baskıcı sistemin değiştirilmesiyle aydınlığa ulaştırılabilir.

‘Biz buradayız’

*Şahısları, makam paylaşımlarını, siyasi ayak oyunlarını değil, politik ilkeleri ve halka karşı sorumluluğu önceleyen her türlü gelecek tahayyülüne sahibiz ve demokratik siyaseti başarıya ulaştırma konusunda kararlıyız.

*Türkiye’nin demokratik özgür, refah ve barış içinde geleceğini inşa etmenin yolu, çoğulcu siyaseti hakim kılarak çoklu krizlere son vermektir. Demokratik cumhuriyet hedefine ulaşmak, mevcut iktidar güçleriyle veya onu ikame etmek isteyen restorasyon savunucularıyla değil, demokrasi, adalet ve özgürlük diyen milyonlarla buluşturarak mümkündür.

*Bizler buradayız. Hep birlikte değiştirecek ve kazanacağız. HDP sorumluluklarının farkındadır.