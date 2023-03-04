İYİ Partili Usta’dan ‘kapı hala açık’ mesajı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, altılı masa konusunda kapının hala açık olduğunu belirterek ”Baştaki çalışma ilkelerine dönülecek olursa bu devam eder” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masayı terk edip CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerine çağrı yapması sonrası tartışmalar sürüyor.

Erhan Usta, İYİ Parti liderinin hamlesiyle ilgili Habertürk yayınında şunları söyledi: ”Akşener masayı dağıttı yorumları yapılıyor. Akşener, masadan kaldırılmak istendi. ‘Beş genel başkanın imzasıyla karar alınabilir’ şeklindeki yaklaşım masanın ruhuna aykırı. Bu uygulama bugüne kadarkilere aykırıydı. Bugüne kadar mutabakat yerine ‘çoğunlukla karar alınabilir gibi uygulama olmadı.

‘Anketler ortada’

Millet iradesi diyerek geldik. Anketler ortada, çalışmalar ortada. Sonuçlara bakılsın denildi. Başından beri masaya getirilen husus, halkın tercihlerini yansıtma şeklinde oldu. Kazanma ihtimali çok daha güçlü adaylar varken, bunların CHP rozetini taşıması nedeniyle çağrımıza ‘siyasi nezakete uymaz’ deniyor. CHP rozeti taşıyor olsalar da bu iki başkan ‘millet ittifakı’nın belediye başkanları. Kılıçdaroğlu’nun ismini ilk Gültekin bey söyledi. Bunu söylerken CHP’nin iç işlerine mi karışmış oldu? Muhalefet medyasında verildiği gibi değil.

‘Henüz karar verilmedi’

Pazartesi yapılacak toplantıya katılım kararı GİK’te değerlendirilecek. Henüz karar verilmedi. Kapı açık. Altılı masa baştaki çalışma ilkelerine dönecek olursa, isim konusunda da ‘bu tavrı sürdüreceğiz’ denirse bu devam eder. Ancak ‘çalışma ilkelerinden vazgeçiyoruz’ denirse olmaz.”