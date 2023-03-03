Turhan Çömez: Kılıçdaroğlu, düne kadar Akşener’e adaylıkla ilgili hiçbir şey demedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in baş danışmanı Turhan Çömez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık niyetini hiçbir ortamda dile getirmediğini öne sürdü.

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Sözcü TV’de konuşan Çömez, özetle şunları söyledi:

* Şu ana kadar Kılıçdaroğlu, ne altılı masada ne de birebir toplantılarda Akşener’e aday olmasıyla ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı. Yani düne kadar adaylığı hiçbir şekilde hiçbir yerde konuşulmadı. Biliyorsunuz son iki ay içerisinde iki kez bir araya geldiler. Bu toplantılarda Kılıçdaroğlu, ‘Adaylık niyetim var’ demedi. Son ana bırakıldı.

* Dünkü toplantıda Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Adayım Kılıçdaroğlu’dur” diye bir teklifte bulundu. Son derece normal, son derece doğal, masada tartışılması gereken bir talepti bu.

* Akşener’in cevabı şu oldu: “Biz seçilebilecek bir adayı hep beraber belirlememiz lazım. Bunun da en doğru yolu anket yapmak.” Bizim yaptırdığımız anketlerde Kılıçdaroğlu’nun seçilmesiyle ilgili bazı sorunlar görünüyor fakat onlara da güvenmeyelim. Objektif, hepimizin onay vereceği, profesyonel, hızlı bir anket yaptırıp bilimsel olarak görelim. Yoksa Kılıçdaroğlu’nun kişiliğine ya da niyetini bir itiraz yok.

* Genel başkanlar anket fikrine olumsuz yanıt verdiler. O zaman Akşener iki belediye başkanının kamuoyunda öne çıktığını söyleyerek “Bunlardan biri de olabilir” diye bir taleple masaya geldi. Bu da reddedildi. “Kılıçdaroğlu’nun adaylığına onay vermiyorsanız, biz beş genel başkan kendimiz bunu onaylarız ve beş partinin adayı olarak gösteririz” dendi. Burada çok net şekilde Akşener’in masadan dirseklenmesi söz konusu.

Ortak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği duyurulan dünkü altılı masa toplantısında, Kılıçdaroğlu dört liderin de desteğiyle adaylığını ortaya koymuş, Akşener ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı önermişti.

Bugün de genel idare kuruluna (GİK) başkanlık eden Akşener, toplantının ardından, “Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek altılı masadan kalktığını ilan etti.