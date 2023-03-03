İYİ Parti’den ilk üst düzey istifa: Bülent Gürsoy Kılıçdaroğlu’na destek bildirdi

İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nun (GİK) eski üyesi Bülent Gürsoy partisinden istifa ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklediğini söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek masayı terk etmesi parti tabanında da tepkilere neden oldu.
Çok sayıda partili, sosyal medya hesabından üyelikten istifa ettiğini e-devletten aldığı görsellerle paylaştı.
Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekliyorum
Eski GİK üyesi ve Ortadoğu Politikaları Başkan Danışmanı Bülent Gürsoy da istifa haberini Twitter hesabından, Kılıçdaroğlu’nun görselinin yer aldığı “Çayı koy yeniden başlıyoruz” başlığıyla duyurdu:
“Tarihi bir süreçte, Türkiye’nin aydınlık geleceği açısından kritik önem taşıyan bir seçim öncesinde toplumun umutlarını yok eden bir kararla, fiilen; millet ittifakının dağıtılması ve altılı masanın bozulması kararı verilmesi, bu kararın hangi arka planla, hangi aktörler ve etkenlerle verildiğinin tarafımca anlaşılamaması, son iki yılı aşkın süreçte kaynağı ve sebebi çözümlenemeyen kararlar alınması, popülerlik kavramı peşinden koşularak oyun bozmak üzerine iki belediye başkanının siyasi teamüllere aykırı yaklaşımlarla peşinden koşulması ve /veya ayartılmaya çalışılması, sonuçta da yıllardır verilen mücadelenin seçime aylar kalan bir süreçte heba edilmesi nedeniyle, İYİ Parti’den istifa ediyorum. AKP’nin geriletilmesi mücadelesinde bugüne kadarki süreçlerin başlatılması ve sürdürülmesi konusunda önemli başarılar göstermiş olan, önümüzdeki süreçteki toplumsal ihtiyaçların yönetimsel olarak karşılanması konusunda mevcut aktörler içerisinde en yetkin isim olduğunu düşündüğüm sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekliyorum.”
İstifa eden diğer partililerden bazılarının paylaşımları şöyle:
Not: Diken’in bu paylaşımla ilgili ilk tweet’inde Halil Akbayır yanlışlıkla il başkanı olarak yazılmıştır.