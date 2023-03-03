İYİ Parti’den ilk üst düzey istifa: Bülent Gürsoy Kılıçdaroğlu’na destek bildirdi

İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nun (GİK) eski üyesi Bülent Gürsoy partisinden istifa ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklediğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek masayı terk etmesi parti tabanında da tepkilere neden oldu.

Çok sayıda partili, sosyal medya hesabından üyelikten istifa ettiğini e-devletten aldığı görsellerle paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekliyorum

Eski GİK üyesi ve Ortadoğu Politikaları Başkan Danışmanı Bülent Gürsoy da istifa haberini Twitter hesabından, Kılıçdaroğlu’nun görselinin yer aldığı “Çayı koy yeniden başlıyoruz” başlığıyla duyurdu:

“Tarihi bir süreçte, Türkiye’nin aydınlık geleceği açısından kritik önem taşıyan bir seçim öncesinde toplumun umutlarını yok eden bir kararla, fiilen; millet ittifakının dağıtılması ve altılı masanın bozulması kararı verilmesi, bu kararın hangi arka planla, hangi aktörler ve etkenlerle verildiğinin tarafımca anlaşılamaması, son iki yılı aşkın süreçte kaynağı ve sebebi çözümlenemeyen kararlar alınması, popülerlik kavramı peşinden koşularak oyun bozmak üzerine iki belediye başkanının siyasi teamüllere aykırı yaklaşımlarla peşinden koşulması ve /veya ayartılmaya çalışılması, sonuçta da yıllardır verilen mücadelenin seçime aylar kalan bir süreçte heba edilmesi nedeniyle, İYİ Parti’den istifa ediyorum. AKP’nin geriletilmesi mücadelesinde bugüne kadarki süreçlerin başlatılması ve sürdürülmesi konusunda önemli başarılar göstermiş olan, önümüzdeki süreçteki toplumsal ihtiyaçların yönetimsel olarak karşılanması konusunda mevcut aktörler içerisinde en yetkin isim olduğunu düşündüğüm sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekliyorum.”

İstifa eden diğer partililerden bazılarının paylaşımları şöyle:

An itibariyle iyi parti üyeliğinden istifa ettim. pic.twitter.com/t3Ecg9AuGU — ihsan mısırlı (@mehmetihsanmsrl) March 3, 2023



Not: Diken’in bu paylaşımla ilgili ilk tweet’inde Halil Akbayır yanlışlıkla il başkanı olarak yazılmıştır.

İyi Parti Sarıyer üyeliğinden istifa ettim. Bundan böyle vatan,ülke içinde gizli emel besleyenlerle aynı ortamda olmak yerine,karşılarında mücadele vermem gerektiği inancıyla hareket edeceğim. pic.twitter.com/xx8YwPubwS — Nurettin BÜLBÜL (@kimdansr) March 3, 2023

Iyi parti uyeliginden istifa ediyorum

YAZIKLAR OLSUN

Meral Akşener #altılımasa

Altılı Masa

İYİ PARTİ pic.twitter.com/UK8GFBdSrT — Ahmet Bal (@AhmetBa79001681) March 3, 2023

Annem de İyi Parti üyeliğinden istifa etti , tüm yakınlarım gibi … pic.twitter.com/UN5Imvkrgb — 𝓢𝓝𝓜 🪶 (@Snm_dy_) March 3, 2023

Biz seni Bir Merkel olur diye düşünüyorduk…



Sen Akp Bekçiliği yapıyormuşsun Bilemedik…



Bugün itibarı ile İyi parti üyeliğimden istifa ediyorum… pic.twitter.com/j7pAUVxMCM — 🥼 𝓓𝓻𝓖𝓱𝓸𝓼𝓽 🥼 (@Drqhost) March 3, 2023

AKP içinde çok etkili konudaki arkadaşım 4 hafta önce RTE yine başkan bu iş bitti Akşener masayı devirecek anlaşma sağlandı dediğinde işiniz gücünüz trolluk o sizin hayaliniz demiştim,bu gün itibariyle İyi parti den istifa ettim pic.twitter.com/WRI6tQwqyR — Kosovalı Türk (@ayhan_nukan) March 3, 2023

İyi Parti üyesi olarak,millet'e yapılan böyle bir ihaneti kabullenemem. Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Saray'a doğru yolları açık olsun — Köylü (@duyarlikoylu) March 3, 2023

İyi Parti’de istifa dalgaları yaşanıyor. pic.twitter.com/mVkQZegIne — Ahmet Ayva (@aahmetayva) March 3, 2023